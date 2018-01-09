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美股那斯達克指數創高 台股看續揚

發稿時間：2018/01/09 08:04

最新更新：2018/01/09 08:04

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）美股那斯達克指數收盤創高，台股8日盤中創27年多新高，終場飛越10900點。法人表示，台股類股題材交替，指數仍有上攻動能，預期短中長期均線可續走揚。

美股標準普爾指數和那斯達克指數連續第5個交易日收盤創新高，不過道瓊工業指數則是今年以來首度收跌。

那斯達克指數漲20.83點或0.29%，以7157.39點作收。標準普爾指數漲4.56點或0.17%，收2747.71點。道瓊工業指數跌12.87點或0.05%，收在25283.00點。

台股8日在歐美股市助威下，連續第8個交易日上漲，指數飛越去年11月22日創下的前波高點10882點、站穩10900點，盤中最高再設立10918點障礙、創1990年5月以來新高。

台股加權股價指數8日終場上漲35.95點、漲幅0.33%、收在10915.75點、成交值新台幣1367.84億元。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超59.4億元。

法人指出，台股近期日K連8紅，多頭力道強勁，類股題材交替，指數仍有上攻動能，預期台股短中長期均線可持續走揚。

聯發科去年12月營收新台幣186.52億元，創7個月新低，整體去年第4季營收604.03億元，順利達成營運目標。

台積電今年來在外資不斷買超帶動下，股價大漲新台幣12.5元，市值增加3241億元。

財政部8日公布去年12月出口295.1億美元，年增14.8%，續呈雙位數成長，且是連15個月正成長；進口233.8億美元，年增12.2%。出入相抵，去年12月出超61.3億美元，年增12.8億美元。1070109

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