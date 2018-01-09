現股當沖降稅 顧立雄：55%當沖客賺錢

（中央社記者蔡怡杼台北9日電）金融監督管理委員會主委顧立雄強調，現股當沖降稅實施後，不僅台股日均成交量明顯增加，且現股當沖的投資人增加，同時，有55%的投資人是獲利的，高於降稅前的50%。



顧立雄今天出席第八屆台灣權王大賽頒獎典禮，會後記者們追問現股當沖實施後投資人獲利表現是否如媒體報導所說的「月月賠錢，白忙一場」。



顧立雄表示，現股當沖降稅實施後，有55%投資人是獲利的，比例高於降稅前，且參與現股當沖的投資人也明顯增加。



證期局副局長周惠美補充說明，根據台灣證券交易所統計，自106年4月28日現股當沖證交稅稅率減半實施後，截至同年10月底，名目上有64%投資人是賺錢的。



若進一步扣除證券交易稅以及手續費後，自去年4月28日現股當沖證交稅稅率減半實施以來，截至去年10月31日，有55%的交易人獲利，平均每戶每日獲利金額為新台幣3549元。



至於105年1月到10月底，有50%的當沖投資人是賺錢的，平均每戶每日獲利金額為2105元。



除了投資人賺錢的比例以及平均每戶每日賺錢金額增加外，在台股量能以及開戶數方面也有明顯的增長。



根據台灣證券交易所統計，自去年4月28日現股當沖證交稅稅率減半實施以來，截至今年1月8日，台股日均成交量為1474.47億元，相對於105年的987.48億元成長49.32%，另外，截至去年11月底，當沖開戶數為4萬4070戶，相對去年3月底的1萬9944戶增加2萬4126戶。



另外，工商時報社長陳國瑋在第八屆台灣權王大賽頒獎典禮上表示，去年前8月權證交易活絡，前8月整體券商的權證業務獲利為新台幣6億元，但證交稅及掛牌費就有20億元，期待主管機關正視券商權證業務成本過高的問題。



顧立雄表示，除券商公會爭取調降證券商依規定造市所從事權證避險交易的標的股票買賣專戶的證交稅，稅率從千分之3降到千分之1，另外，期貨商也爭取期貨造市者因現貨避險而產生的證券交易稅稅率從千分之3降低至千分之1，而金管會立場向來都是期待透過稅負的減輕，帶動市場發展，對於業者的意見，金管會會持續與財政部溝通，並作出積極的建議。1070109