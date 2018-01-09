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20年沒調 調整監所危險加給提點子成案

發稿時間：2018/01/09 18:28

最新更新：2018/01/09 21:31

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（中央社記者陳政偉台北9日電）有民眾在國發會提點子平台提議，監所管理員及法警的危險加給20年沒調整，應比照警察人事管理條例的標準訂定並調整，附議人數超過5000人而成案，並等待主責機關法務部兩個月內回應。

立法院朝野黨團仍在處理勞動基準法部分條文修正草案，勞工團體近日上街表達心聲，也有民眾注意到監所管理員及法警的危險加給制度。

有民眾在國家發展委員會公共政策網路參與平台的「提點子」連署，建議監所管理員及法警的危險加給，應比照警察人事管理條例的標準訂定並調整。議案附議人數在今天超過5000人而成案，並等待主責機關法務部於兩個月內回應。

提案人提出質疑，監所管理員及法警危險加給20年沒調漲。試問這樣對待，對於監所、檢院的基層同仁公平嗎？

提案人解釋，從事矯正工作及人犯開庭的法警，終日與人犯、抗議民眾為伍。因勤務特殊、工作時間長、壓力大又具危險性，其危險程度不亞於警察，甚至今年還有監所管理員疑似加班過勞致死案例。

提案人認為，近年來，發生攻擊監所管理員及法警事件導致受傷流血，比例更是逐年大量增加，從事都是危及生命的工作。

提案人指出，監所管理員及法警值勤時間，也比一般正常公務人員超出太多，工作與待遇本身不對稱，有必要比照警察人事管理條例調高危險加給，使法警及監所人員的工作上付出相對合理化。

不過，提案人強調，監所人員及法警在增支專業加給或危險加給都未獲准，並以未編列待遇準備經費或基於整體考量原則，未予以調整，從未正式或重視基層人員心聲與訴求。

針對提案的利益與影響，提案人說明，監所人員與法警的危險津貼僅新台幣3000、2700元，遠低於保警人員。甚至從事較安全的警察內勤人員，都比在現場戒護人犯的監所人員及法警高。

提案人強調，此事嚴重打擊監所人員及法警士氣，造成年年離職率比所有公務機關高出很多，並衍生內部矛盾，應將之「公平化」。

提案人認為，法警到監獄帶人犯出庭、還押或夜間看守，監所人員與人犯一起生活。同樣從事戒護工作的移民署、收容事務大隊執行收容戒護的專業人員，每人每月的「危險職務加給」（專業加給）有8435元，但監所管理員及法警每人每月卻只有3000、2700元，危險加給卻比不上移民署，實不公平。1070109

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