新台幣勁揚 壽險外匯準備金今年起調升

（中央社記者蔡怡杼台北9日電）金融監督管理委員會表示，去年新台幣強升，使得壽險公司面臨不小的匯損壓力，為提高業者因應匯率波動的能力，要求壽險業今年起增提外匯價格變動準備金。



金融監督管理委員會今天宣布修正「人身保險業外匯價格變動準備金應注意事項」第三點，近日發布後，壽險業將回溯至今年1月提存外匯價格變動準備金時適用。



保險局副局長蔡麗玲表示，受國際情勢等因素影響，106年新台幣強升，截至106年11月底，新台幣升值2.269元，升值幅度為7.03%，而壽險業因國外投資占相當比例，產生匯損，並有多家壽險公司外匯準備達沖抵下限並持續數月，為強化外匯準備機制，因此，研議檢討「人身保險業外匯價格變動準備金應注意事項」第三點。



蔡麗玲指出，本次修正有三大重點，首先、每月提存固定比率，由萬分之4.2提高為萬分之5；其次、沖抵下限計算方式，由「前一年底累積餘額」的20%，修正為「前一年底累積餘額與自101年至前一年各年之年底累積餘額平均值孰高」的20%；第三、提高連續3個月達沖抵下限時的變動提存比率，由60%提高為75%，並至少使準備金餘額回復至原2倍提高為3倍為止。



蔡麗玲說明，單就每月提存固定比率，由萬分之4.2提高為萬分之5時，以壽險業去年11月底的投資以及避險部位計算，整體壽險業外匯價格變動準備金的提存量將從原本的150億元，增加至180億元。



金管會基於監理需求、保險業財務穩健性及避險策略等要素，於101年起建立人身保險業外匯價格變動準備機制，101年底，壽險業外匯價格變動準備金為193億元、102年為278億元、103年為548億元、104年為616億元、105年為441億元，前五年外匯價格變動準備金的平均水位為415億元。



然而，截至去年11月底，整體壽險業外匯價格變動準備金水位降至259億元，等於去年前11月外匯價格變動準備金用掉了182億元，即使準備金沖銷了182億元，壽險業前11月淨匯損金額仍高達1623億元。



保險局表示，依規定，壽險業每月提存外匯價格變動準備金，各家保險公司會視其投資部位以及避險策略進行提存，而本次修正的外匯準備增提機制可加速準備金的累積速度，厚實外匯準備機制吸收匯兌損失的能力。1070109