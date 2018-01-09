美元止貶回升 新台幣小貶1.3分

新台幣兌美元匯率9日以29.536元、小貶1.3分作收。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡怡杼台北9日電）國際美元止貶回升，影響近期強升的亞洲貨幣升勢戛然而止，新台幣兌美元匯率今天終場以29.536元、小貶1.3分作收。



外匯交易員表示，新台幣匯率今天大抵在平盤附近盤整，主因外資今天在匯市雖有進有出，但方向不明確，另外，新台幣匯率突破29.5元後，出口商積極進場拋匯，也抑制了新台幣今天升勢。



同時，交易員也表示，儘管聯準會(Fed)最新公布的去年12月會議記錄顯示決策成員對今年升息仍有疑義，但幾位聯準會委員接連發表鷹派談話，加上聯準會具投票權的委員輪替後，今年聯準會鷹派成員的比例會高於去年，使得美元指數止貶回升。



受到國際美元回穩影響，以韓元為首的亞洲貨幣連袂拉回修正，尤其，人民幣兌美元中間價今天重貶1.36分。



交易員指出，人民幣兌美元離岸價脫離近3個月高檔，連續兩天拉回，今天盤中回到6.5附近，另外，在南韓央行出手後，韓元今天也拉回到平盤附近震盪。



新台幣兌美元今天開盤價為29.545元，最高29.499元、最低29.549元，收盤收29.536元，貶值1.3分，兩大市場成交金額10.44億美元。



新台幣兌美元今天開盤價為29.545元，最高29.499元、最低29.549元。1070109