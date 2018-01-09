金控獲利王9連霸 富邦看好併購證券效益

（中央社記者田裕斌台北9日電）富邦金控連續9年拿下金控獲利王桂冠，總經理韓蔚廷今天表示，未來若有機會還是會購併壯大金控規模，尤其是購併證券能產生的效益最大。



韓蔚廷認為，今年台灣的景氣狀況應該會比去年略佳，對於金融市場相對有利，雖然美國已經確認啟動升息循環，但台灣由於沒有通膨壓力，加上市場資金依舊浮濫，今年央行會不會升息，還很難說。



由於目前富邦金已是國內僅次於國泰金控的第2大金控，有任何動作都動見觀瞻。韓蔚廷說，不論是海外及國內可能的擴張機會，都會進行評估，但「不會為了投資而投資」，海外市場方面，南進、西向都會評估，國內市場包括證券、銀行、壽險的購併機會，則是評估以購併證券的效益最大。



至於鴻海進軍金融科技(fintech)動作頻頻，除了先後設立富金通、富金富等平台外，旗下創星物聯科技日前也與泰安產險合作，推出創造出台灣第1張依駕駛行為制訂的車聯網UBI車險保單；韓蔚廷指出，不擔心鴻海來搶市場，反倒是有大品牌願意出來，可以一起作大金融科技的市場大餅。



富邦金今天宣布推出2018年度形象廣告「正向轉動世界」，邀請舉重金牌國手郭婞淳、富邦悍將棒球隊林哲瑄等人入鏡，富邦金表示，形象廣告去年12月28日起在富邦金YouTube頻道上線，目前點閱率已破240萬、在臉書創造了超過160萬觀看次數，即日起電視廣告也將正式上線。1070109