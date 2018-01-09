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頻繁進口免稅取消 半年稅收近5千萬元

發稿時間：2018/01/09 20:05

最新更新：2018/01/09 21:55

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海關統計去年7月到12月，符合進口次數頻繁的稅單金額共4794萬5648元；進口數量最多的貨品為棉質的汗衫、T恤及背心，也就說海外網購族最常購買的貨品是上衣。（圖取自Pixabay）海關統計去年7月到12月，符合進口次數頻繁的稅單金額共4794萬5648元；進口數量最多的貨品為棉質的汗衫、T恤及背心，也就說海外網購族最常購買的貨品是上衣。（圖取自Pixabay）

（中央社記者蔡怡杼台北9日電）財政部自去年7月起取消小額頻繁進口免稅優惠後，財政部關務署最新公布，去年下半年符合進口次數頻繁的稅單約87萬筆，稅額約新台幣4795萬元。

財政部關務署表示，根據海關統計，取消頻繁進口免稅優惠措施，去年7月到12月，符合進口次數頻繁的稅單共87萬7694筆，稅額共4794萬5648元。

海關統計，進口數量最多的貨品為棉質的汗衫、T恤及背心，進口次數高達16萬5736次，意即海外網購族最常購買的貨品為上衣，其次則是免稅的貿易廣告品、商品型錄，共進口5萬6123次；進口數量第三高的則是工業用塑膠製品，共進口5萬782次。

立法院於2016年修正關稅法，海外網購半年進口逾6次的「頻繁進口」者，不適用進口貨物小額免稅規定，已於2017年7月1日上路。

而為避免稅基流失、避免有心人士「化整為零」逃稅，並解決國內外業者不公平競爭，財政部進一步將進口貨品免稅門檻由3000元調降至2000元，並於今年1月1日實施。

所謂進口頻繁是指半年內進口免稅包裹6次以上者，半年則是以「1月至6月」及「7月至12月」分為兩週期，週期結束後就重新計算；至於進口次數的認定時點，則以進口報單上的日期為準。1070109

延伸閱讀》海外網購免稅門檻降 網購族省稅3招

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