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新增供給 北市商辦租金估上半年走勢平緩

發稿時間：2018/01/09 20:06

最新更新：2018/01/09 20:06

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（中央社記者韋樞台北9日電）2017年商辦租賃市場表現不錯，許多商辦大樓空置率下降，仲量聯行研判2018年北市商辦將有5萬餘坪新供給，但業主會謹慎上調租金，預計上半年租金走勢平緩，下半年才會上漲。

仲量聯行表示，2018年北市商辦大樓將釋出約5.6萬餘坪的新辦公面積供給，因多數現有大樓已接近滿租，房東還會給予預租優惠以鞏固既有租戶，因此會吸引其它商業區的租戶考量評估搬遷至主要商業區優質大樓。

仲量聯行總經理趙正義表示，部分企業進行併購或整合營運的計畫，將集團辦公室集中於同一棟大樓的需求頗強，預計這類大面積需求將集中於新供給的辦公大樓。

趙正義指出，企業評估租賃時仍考量租金為重，所以業主在租金方面考量供需雙方心態下，多會謹慎調整租金，加上新供給大樓業主給予較優惠的預租條件，估計2018年上半年整體租金走勢會維持平緩；但下半年到2019年時，這些新辦公大樓逐漸滿租後，供給減少，但需求仍然強勁，租金成長才會較為顯著。

戴德梁行研究顧問部協理薛惠珍表示，2018年北市A級辦公大樓新供給包括信義區南山廣場、聯合報忠孝大樓、及國泰民生建國大樓等，總量約5萬餘坪。其中國泰民生建國大樓受惠於區域有多棟大樓面臨都更規劃，搬遷租戶詢問度頗高。

而信義區計畫區除了2018年首季完工的南山廣場以外，未來將作為辦公大樓的開發案，僅剩下在2021年新增供給的富邦A25區塊的大樓；在無其他新供給釋出下，預估信義計畫區辦公大樓租金將逐步攀升。1070109

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