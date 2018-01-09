中聯：購料廠金門堆礦物細料 已暫停運送

（中央社記者潘智義台北9日電）中聯資源公司今天表示，媒體報導，金門發生「礦物細料」任意堆置事件，確為向中聯購料廠商管理不善，除要求廠商主動向檢調說明，中聯並已暫停運送「礦物細料」至金門。



針對中鋼子公司中聯資源公司在金門金湖鎮料羅圓環附近，堆砌近萬噸礦物細料，引來民眾疑慮；金門縣政府要求廠商限期回運的新聞。中聯資源發布新聞稿指出，整起事件起因為向中聯購料廠商管理不善，堆砌礦物細料。



中聯資源說明，廠商只覆蓋一處約30噸「礦物細料」，除要求廠商主動向檢調單位說明，已加強輔導使用礦物細料廠商，做好物料堆置管理，以符合環保法規要求。



中聯資源統計，截至去2017年12月31日，銷售至金門「礦物細料」總量為9556噸，因近期金門在地民眾對該產品不瞭解，所引起疑慮，已回應縣府要求，除等待環保局採樣檢測結果外，並已暫停運送「礦物細料」至金門。



中聯資源表示，銷售「礦物細料」為核准登記的產品，主要化學成分為天然石灰（CaO），具有天然石灰鹼性，故可應用於水泥廠原料、非結構混凝土及低強度混凝土（CLSM）副原料等用途。



中聯資源強調，「礦物細料」生產過程均採嚴格品質管控，經長期及定期的委外檢驗報告證實，不含重金屬與戴奧辛等有害物，pH值介於12.0至12.4範圍，當使用於非結構混凝土時，與水泥及砂石之水化反應後，Ph值與一般混凝土接近，不會對環境造成污染。



中聯資源解釋，「礦物細料」推廣應用於低強度混凝土(CLSM)工程，採定期進行自主檢驗，與第3方單位檢驗，以監測其物化特性，希望能將資源適材適用，減少天然砂石資源開採，以推廣政府循環經濟政策。1070109