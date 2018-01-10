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印度智慧城市進展緩 台商協助加速

發稿時間：2018/01/10 20:27

最新更新：2018/01/10 20:27

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（中央社記者康世人新德里10日專電）印度總理莫迪提出智慧城市計畫已2年半，但官方統計至今僅完成總項目的5.2%。駐印度代表田中光今天表示，台商正積極參與，協助印度加速計畫。

根據印度住房與城市事務部4日提交國會上院的報告，印度90個城市、2864項智慧城市項目，迄今只有5.2%完成。近1.36兆盧比（新台幣約6267億餘元）的預計總投資額，僅執行1.4%。

報告指出，印度已核定的智慧城市總投資額中，14%已展開，另有72%還處於細節編列的準備階段。

田中光表示，許多台灣廠商擁有品質好、高效率且價格合理的智慧城市解決方案，正由經濟部、中華民國對外貿易發展協會等單位推動積極到印度投資，響應莫迪（Narendra Modi）的智慧城市計畫。

他說，貿協董事長黃志芳去年底，率團在班加羅爾舉辦「2017年智慧亞洲展暨印台智慧城市論壇」，主動組織台灣智慧城市A級團隊，邀集50家廠商展出智慧城市方案，都展現台灣參與計畫的積極性。相信台商的加入，能夠協助智慧城市計畫迅速推展。

台廠如中興電工、台達電子、LED大廠億光等多家業者，已參與印度多個城市的電信塔供電系統、電網、節能照明、軌道交通控制、城市交通監控、電子認證等多個智慧城市項目。

此外，台灣自來水公司、微笑單車YouBike等也積極試探市場，希望提供台灣的最佳智慧城市方案。

智慧城市計畫是莫迪在2014年國會上院選舉前做出的承諾，印度中央政府對90個被選定的城市提供50億盧比（新台幣約23億餘元）資金推動建設，希望在2015年到2020年的5個財政年度完成。

根據官方資料，2015年6月啟動智慧城市計畫以來，印度中央政府已撥款971.82億盧比（新台幣約451億餘元）給獲選的城市政府推動建設。1070110

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