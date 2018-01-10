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台塑四寶去年大賺2372億 看好今年續旺

發稿時間：2018/01/10 20:30

最新更新：2018/01/10 20:30

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（中央社記者韋樞台北10日電）台塑四寶公布2017年獲利，四寶合計歸屬母公司合併稅後淨利達2372.48億元。四寶更看好2018年景氣復甦，估油價約漲到每桶61美元，受益於產能提升、需求旺盛，營運勝過2017年。

台塑四寶合計歸屬母公司稅後淨利新台幣2372.48億元，年增14.2%，其中台化、台塑化每股稅後盈餘（EPS）分別達9.3元和8.42元，創下歷史新高。

台塑公司董事長林健男表示，國際經濟機構看好2018年經濟復甦，可望帶動原物料需求增長，並支撐乙烯和丙烯衍生物的價格，台塑將提升高單價、高毛利的產品銷售比重約8%，並持續推動工業4.0智慧化生產，提升獲利。

林健男指出，大陸供給側改革及環保措施更嚴格，將大幅改善石化業供過於求的情形，且2025年未達環保標準的石化廠不是關廠就是搬遷，對重整市場秩序有所幫助。

美國石化業乙烯下游產品陸續擴建，去年新增各式石化品產能達200萬公噸，今年會新增300萬公噸，台塑美國廠營運難免受影響，但是在減稅、能源政策和基礎建設的加持，可望帶動石化產品需求增加，台塑美國廠在無歲修可連續運轉下，獲利有望勝過2017年。

南亞董事長吳嘉昭仍看好手機、車用電子、電動車的發展，對於銅箔的需求更多，且銅的價格一直上漲中，所以銅箔價格會穩定上升，預估南亞的銅箔產能持續增加。至於聚酯原料乙二醇(EG)目前每公噸漲到1020美元的好價錢，且大陸華東的乙二醇庫存水位下降，1月乙二醇價格會維持高檔，且稼動率將逾89%。

台化副董事長洪福源認為，若是2018年國際情勢和地緣政治相對穩定的話，2018年仍會是好年；大陸各式石化品庫存水位不高，同時歐美與大陸對石化下游產品的需求持續增加，當然有利台化營運。

只是洪福源擔心，目前輕油每公噸由2017年的496美元漲到最近的600美元，由於下游產品的價位居高，再漲空間有限，台化只能自行吸收輕油的百餘美元價差，未來除非把產品售價持續拉高，但也只有高值化產品才有漲價的空間。

另外，第1季有春節休息因素，大陸下游客戶會休息半個月，預估營收會小於去年第4季，直到3月及第2季會有較樂觀展望。

台塑石化總經理曹明說，2017年底石油焦系列工廠完成定檢，2018年上半年從3月起有一套煉油廠的蒸餾工廠會定檢維修約45天，估計第1季煉油量每天46.8萬桶，稼動率約87%，第2季起煉油量拉到每天56萬桶，稼動率約94%。

台塑化烯烴部門第1季稼動率達100%，烯烴一廠的乙烯工廠要做定檢，所以第2季的稼動率會略降到92%，但整體市況還是很不錯。

曹明指出，2017年原油每桶約55美元，但2018年氣候較冷，取暖用油較多，加上政經因素和美元貶值造成原油上漲，以及中東地緣政治不穩，美國煉油廠也將定檢，會引發熱錢炒作油價，但實質上美國總統川普減稅政策和基礎建設都會帶動大宗物資上漲，估計2018年全年油價平均每桶約61美元，較2017年高6美元。1070110

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