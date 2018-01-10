電信三雄去年EPS出爐 台灣大6度奪冠

（中央社記者江明晏台北10日電）電信三雄全年財報出爐，均達成財測目標，台灣大哥大以每股盈餘（EPS）5.45元，贏過中華電信的5.01元、遠傳電信的3.33元，連續6年蟬聯全年度獲利王寶座。



台灣大哥大去年12月合併營收新台幣106.13億元，年增2.35%，推算每股盈餘為0.31元，台灣大哥大自結去年全年合併營收1171.7億元，稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)為327.6億元，營業利益190.7億元，稅後淨利為148.2億元，稅後EPS為5.45元，超越財測3%，連續6年穩居電信業之冠。



台灣大表示，維持4G經營績效，輔以行動加值服務及momo電子商務的成長挹注，若排除國內漫遊業務後，稅後淨利與去年同期相比，年成長達4%。



中華電信去年12月合併自結營收219.3億元，營業成本及費用為189.9億元，營業淨利為28.9億元；歸屬於母公司業主淨利為24.5億元，增加22%，每股盈餘為0.32元。



累計106年度全年合併自結營收2275.5億元，與去年同期相較，減少1.1%；營業淨利為467.3億元，減少2.9%；稅前淨利480.3億元，減少2.7%；歸屬於母公司業主淨利為388.6億元，減少3%；累計每股盈餘5.01元，優於全年財測。



中華電信財務長郭水義表示，去年第4季財務績效較前年同期提升。稅前淨利107.7億元，增加10.7%。



截至去年12月底止，光世代寬頻用戶數達355.2萬戶，100Mbps以上客戶達128.2萬戶。MOD客戶數達160.2萬戶，較105年同期成長20.3%。行動上網客戶持續成長，達734.7萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達57%。



遠傳電信去年12月合併營收76.64億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為19.48億元與5.31億元，12月單月每股盈餘為0.16元。



累計106年全年，遠傳合併總營收為920.7億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為281.68億元與108.57億元。自結稅後每股盈餘為新台幣3.33元，全年EPS財測達標。



另外，遠傳4G月租型客戶滲透率已於去年11月提前達成目標，而截至去年底，4G月租型客戶滲透率為81%。1070110