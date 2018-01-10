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iPhone X發威 鴻海單月營收首破6千億元

發稿時間：2018/01/10 20:55

最新更新：2018/01/10 20:55

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）鴻海自結去年12月合併營收達新台幣6751.41億元，單月首度衝破6千億大關創新高，去年第4季營收同步創單季新高；去年全年營收達4.7兆元，創歷年新高。

鴻海自結去年12月合併營收6751.41億元，較去年11月5695.99億元成長18.5%，比前年同期4496.39億元大增50.15%。法人表示，鴻海去年12月營收創歷年單月新高。

鴻海說明去年12月營收成長原因，主要是手機業務較前年同期強勁成長。

從三大產品線來看，鴻海表示，去年12月較前年同期相比，消費性電子（consumer electronics）產品表現最強，通訊（communication）產品次之，再者是運算（computing）產品。

若與去年11月相比，鴻海三大產品線通訊產品表現最強，運算產品次之，再者是消費性電子產品。

鴻海去年第4季自結合併營收達1兆7301.99億元，較去年第3季1兆788.91億元成長60.3%。鴻海去年第4季營收創歷年單季新高。

法人表示，鴻海去年12月營收受惠蘋果iPhone X組裝拉貨力道，產能順暢爬升，市場需求持續強勁，加上iPhone 8 Plus組裝拉貨力道穩健向上，季節性旺季效應浮現，帶動鴻海去年12月營收首次站上6000億元大關，再衝上單月新高。

累計去年全年鴻海自結合併營收4兆7074.65億元，較前年同期4兆3569.88億元增加8.04%。鴻海去年全年營收創歷年新高。

展望今年第1季，法人預期iPhone X拉貨效應可延續到今年第1季，鴻海第1季業績可望優於季節性表現。

市場推測，鴻海獨家取得iPhone X組裝訂單，鴻海也取得iPhone 8 Plus大部分組裝訂單。1070110

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