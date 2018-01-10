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工研院AI前進CES 智慧視覺機器人吸睛

發稿時間：2018/01/10 20:56

最新更新：2018/01/10 20:56

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（中央社記者韋樞台北10日電）工研院「智慧視覺系統機器人」在美國消費電子展(CES)開展首日即吸引美英等國大媒體報導。這些研發為業界提供完整的智能系統解決方案，也為國內廠商提升產業價值。

工研院以8項AI創新研發成果搶進CES首度設立的AI專區展出，在9日到12日為期4天的展期中，在拉斯維加斯展場透過情境式的互動體驗展覽，展現整合大數據及AI人工智慧研發的智能系統整合實力。

工研院發布新聞稿，智慧視覺系統機器人開展即吸引美國ABC News、英國BBC及美聯社報導，也吸引北美拼字冠軍Will Anderson來體驗。

工研院副院長劉軍廷表示，在這波消費者驅動的數位浪潮中，產業能否成功數位轉型攸關未來榮枯，其中關鍵因素是系統層級的破壞式創新。

他指出，這個系統層級的破壞式創新有幾個要素，包括從消費者需求出發、深度結合幾個不同的領域專業(domain knowledge)、架構出一個整體的系統解決方案、以及這個系統架構的精髓在於將數位資料轉化成為服務個別消費者需求的破壞式創新功能。其中可以包含使用大數據分析、人工智慧、及創新應用。

劉軍廷說，工研院在CES展示全新系統架構，並且應用人工智慧及結合跨不同領域專業的大數據分析。

這些進軍CES展的人工智慧系統架構成果包括剛獲得2018 CES創新獎的智慧視覺系統機器人、隨手型智慧蔬果農藥檢測器、電動車智慧能源系統；智慧城市安全及智慧生活等方面的AI創新成果，例如可線上重組電池陣列技術RAIBA及高安全STOBA鋰電池、DeepLook雲端智慧影像分析系統、人工智能音樂合成技術，GenkiBot智慧伴眠機、OCC光碼互動服務系統、積層3D天線製造技術等技術，展現工研院跨領域合作成果。1070110

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