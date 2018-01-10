遠傳助陣微軟 擴大招募AI人才

（中央社記者江明晏台北10日電）微軟今天宣布在台成立微軟AI研發中心，2年內投資新台幣10億元、建立百人團隊，遠傳電信為首位電信合作夥伴，將攜手打造台灣立足全球的AI版圖，遠傳今年也將擴大招募AI人才。



遠傳電信今天參加微軟在台投資設立「微軟AI研發中心」揭牌記者會，由微軟總部AI & Research部門主導，與台灣微軟共同合作，獲得行政院經濟部支持，選定台灣為培育AI人才的落腳地，預計2年內投資10億元，建立百人研發中心團隊，並在5年內招募培育超過200人以上的AI研發團隊。



近年來，遠傳持續加速帶動台灣產業在物聯網時代的轉型與創新，微軟選定遠傳為電信產業的首位夥伴，攜手打造台灣立足全球AI版圖的關鍵地位。



遠傳電信總經理李彬表示，雙方在創新研發能力與產業經驗上有加乘效果，能更精準掌握各產業特性及客戶需求，讓AI技術從軟體應用領域，延伸到更多企業應用現場並且與國際接軌。



李彬說：「對於AI人才的培育，遠傳也不遺餘力，今年將擴大招募AI人才，培植具備資料科學家的人才與全球接軌。」



針對不同產業需求，李彬指出，遠傳會聚焦在急需轉型以提高效能保持競爭力的製造業，如紡織廠、精密機械製程技術參數AI化的應用；同時也會嘗試在遠距醫療或研發領域投入開發AI應用，以呼應政府的長照2.0政策；對於如何協助零售、服務業以AI創建綜效翻轉模式，打造以「客戶體驗管理」為核心的服務也將會是未來的發展重點。1070110