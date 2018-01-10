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自行車雙雄 2017年營收下滑

發稿時間：2018/01/10 21:14

最新更新：2018/01/10 21:14

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（中央社記者潘智義台北10日電）自行車大廠巨大集團、美利達公布2017年營收，均較2016年下滑。

巨大集團公布，2017年12月營收新台幣41.5億元，較2016年同期成長0.4%，2017年全年累計營收為548.3億元，較2016年減少3.8%。

巨大指出，2017年歐洲市場主要成長來自於電動自行車銷售佳，美國主要成長來自於傳統自行車的銷售量值都有成長，中國大陸2017年表現依舊疲軟。

巨大統計，歐洲市場包括自有品牌及代工占2017年合併營收35%、美國占22%、中國大陸占15%（2016年占17%）、日本6%、台灣5%。

美利達公布，2017年12月集團合併營收17億9967萬元，較11月減少12.73%，較2016年同期成長6.10%。12月合併銷售台數9萬5618台，較11月減少13.15%，較2016年同期減少6.53%。

美利達統計，2017年全年合併營收223億5066萬元，較2016年減少2.08%。2017年全年累計銷售總台數124萬2626台，較2016年減少22.41%。

美利達指出，主要出口歐、美市場的台灣廠2017年12月銷售7萬6807台，較11月減少10.62%，較2016年同期減少8.85%。2017年12月營收17億799萬元，較11月減少10.82%，較2016年同期增加7.39%。

台灣廠2017年全年累計銷售台數79萬9336台，較2016年減少7.71%。累計營收182億1304萬元，較2016年成長7.26%。1070110

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