寒流冷吱吱 網購商機燒滾滾

（中央社記者江明晏台北11日電）寒流來襲下探低溫，網購商機卻燒滾滾，台灣大哥大旗下myfone購物湧現抗空汙、禦寒流概念商品熱銷潮，口罩單月熱銷5萬組，樂天市場相關商品業績也攀升3成。



寒流持續，加上連日空汙狀況嚴重，台灣大哥大旗下myfone購物湧現抗空汙、禦寒流概念商品熱銷潮，myfone購物口罩單月就熱銷5萬組，其中一款立體三層口罩更登上近一週myfone購物銷售排行榜第1名。



面對本週寒流來襲，myfone購物APP趁勢推出「低溫特賣」選品專區，集結保暖衣褲、發熱家電、羽絨被、保暖小物等近百樣商品，最低1折起。



寒流帶出的體感商機更是顯著，台灣大指出，包括「Dyson空氣清淨氣流倍增器」、「北方7葉片式恆溫電暖爐」都成為高詢問度商品。目前myfone購物站上兩用電暖器、水鳥羽毛絨被、雨傘雨衣等分別較去年同期熱銷成長4倍，暖暖包也有2.5倍成長的佳績。



據樂天市場統計，本週防寒、保暖等商品關鍵字搜尋量較上月同期成長4成，相關商品業績也攀升3成，入冬後暖手枕、保暖毯已賣出近萬件，就連基本款的暖暖包單月就能賣出破萬包。



樂天市場觀察，隨著新年度計畫開始，去年工作面臨收尾，加上預期年節的大筆開銷支出，讓上班族壓力激增，使得防寒保暖物品掀起一股「紓壓系」熱潮，造型可愛、具風格或是Kuso搞笑的保暖商品受到市場歡迎。1070111