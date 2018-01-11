歐洲離岸風電商進軍美國與亞洲

歐洲的離岸風電廠商最近將目光轉向美國和亞洲，尤其看好台灣，圖為德國能源公司EnBW在波羅的海的風場。（EnBW提供）中央社記者林育立柏林傳真 107年1月11日

（中央社記者林育立柏林10日專電）歐洲是離岸風力發電的先驅，廠商累積了豐富的技術和經驗。最近，他們開始將目光轉向美國和亞洲，尤其看好台灣。



根據歐洲風能協會（European Wind Energy Association）的統計，歐洲目前有87座離岸風場，主要集中在英國和德國的北海，總裝置容量14GW（GW為10億瓦），占全球市場的9成。



此外，離岸風機的主要製造商Siemens Gamesa、MHI Vestas、Senvion，以及離岸風場的開發商丹麥的沃旭（Ørsted）、瑞典的Vattenfall、德國的E.on、EnBW，也全在歐洲。



歐洲第一座離岸風場，早在1991年就在丹麥啟用。不過，由於德國併網施工遇到困難和建置成本高等因素，一直到最近5年，離岸風電業才站穩腳步。



結果，後來的發展出乎許多觀察家的預料，隨著供應鏈的建立、經驗的累積和風機效率的改善，離岸風力發電的成本在短短幾年內大幅下降，成為具有競爭力的發電選項。



繼去年4月，沃旭和EnBW以0元標下德國的風場後，去年12月，Vattenfall也以0元標下荷蘭的風場。幾年後完工啟用，這些開發商將不用再依賴政府的收購保證，發的電直接在市場上賣。



現在，歐洲的離岸風電商打算進軍全球市場。EnBW的綠電部門主管谷塞威爾（Dirk Guesewell）告訴德國「商報」（Handelsblatt）説，「接下來幾年，歐洲計畫建置350座到400座的風機，這樣的量實在不多。」EnBW是德國第3大能源公司，原本經營的主力是核電，福島核災後轉投入綠電的懷抱。



他透露，EnBW正與一家亞洲廠商談合作計畫，「歐洲在離岸風電的規劃、開發、興建和營運累積的經驗和知識，在各地都很搶手，我們正打算出口。」



沃旭的執行長保森（Henrik Poulsen）也表示：「我們在台灣很活躍，對台灣市場期待很高。」除了台灣，越南、日本和印度等亞洲國家也打算投入離岸風電。



沃旭是全球最大的離岸風力開發商，目前在台灣推動「大彰化離岸風電計畫」，總投資金額上看台幣3000億元。



保森預期，離岸風電將從歐洲走到全世界。他說，美國對這個科技很熱衷，麻州、紐約州、新澤西州和維吉尼亞州都準備大力投資。



德國商業銀行（Commerzbank）的能源業分析師波納尼（Berthold Bonanni）指出，海上的風強勁又穩定，不像陸上風機有噪音問題，而且人口密集的大城市幾乎都靠海，這些都是離岸風電的優勢。



他說，歐洲的離岸風電技術領先，歐洲以外的地方很難一下子追上，「有機會成為熱門的出口品」。1070111