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台塑四寶獲利創高 股價利多出盡走軟

發稿時間：2018/01/11 10:33

最新更新：2018/01/11 10:33

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（中央社記者韋樞台北11日電）台塑四寶10日公布去年營收獲利，合計歸屬母公司合併稅後淨利高達新台幣2372.48億元。台化EPS 9.3元，台塑化EPS 8.42元，創歷史新高，四寶股價提前反應創高，今利多出盡走低。

台塑四寶合計歸屬母公司稅後淨利2372.48億元，年增14.2%，其中台化、台塑化每股稅後盈餘(EPS) 9.3元和8.42元，創下歷史新高；台塑、南亞EPS各有7.58元和6.87元，創歷史次高。

四寶更看好2018年景氣復甦，油價約漲至每桶61美元，產能提升，需求旺盛，營運勝過2017年。台塑公司董事長林健男表示，看好2018年經濟復甦可望帶動原物料需求增長，並支撐乙烯和丙烯衍生物的價格，台塑將提升高單價、高毛利的產品銷售比重約8%，並持續推動工業4.0智慧化生產，以提升獲利。

台化副董事長洪福源認為，若是2018年國際情勢和地緣政治相對穩定的話，2018年仍會是好年；大陸各式石化品庫存水位不高，同時歐美與大陸對石化下游產品的需求持續增加，有利台化營運。

四寶獲利超亮麗，再度予投資人股利配發的想像空間；四寶股價除台塑化之外，均於10日創下波段高價；今天卻走低，頗有利多出盡的味道。台塑10日盤中站上103元波段高價後，今天開低走低，盤中最低99.9元，跌幅1.09%，成交量2600餘張。

南亞10日盤中站上83.3元波段高價後，今天開低走低，盤中最低81.1元，跌幅1.93%，成交量3500餘張；台化10日盤中站上111.5元波段高價後，今天開高走低，盤中最低107元，跌幅0.93%，成交量3000張；台塑化8日盤中站上123元波段高價後，今天開高走低，盤中最低119元，跌幅0.83%，成交量近千張。1070111

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