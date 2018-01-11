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印尼史上最大規模安毒走私案 8台灣人被求處死刑

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印度對台聚胺絲課反傾銷稅 可望1/12落日

發稿時間：2018/01/11 10:36

最新更新：2018/01/11 10:36

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（中央社記者廖禹揚台北11日電）經濟部國際貿易局今天表示，印度商工部反傾銷局已公告建議撤銷對台灣等6國進口聚胺絲課徵的反傾銷稅，若政府未決定繼續課徵，此傾銷案將於1月12日落日結束。

印度於2006年對自台灣、中國大陸、馬來西亞、印尼、泰國、南韓進口聚胺絲（Nylon Filament Yarn）課徵反傾銷稅，並於2011年第一次落日複查調查後，公告自2012年1月13日至2017年1月12日繼續課徵反傾銷稅。

貿易局今天發布新聞稿表示，因印度廠商申請，印度反傾銷局去年1月9日起再展開落日複查調查，延長課徵反傾銷稅期間至今年1月12日。對台灣進口涉案產品部分，印度對勝隆纖維股份有限公司課徵每公斤0.31美元，其他業者課徵每公斤0.54美元反傾銷稅。

在這次落日複查調查後，印度反傾銷局今年1月5日公告，建議撤銷對自台灣、大陸、馬來西亞、印尼、泰國、南韓進口聚胺絲課徵反傾銷稅。若印度政府未做成繼續課徵反傾銷稅決定，本案將於1月12日落日結束。

聚胺絲俗稱尼龍纖維，可製成一般衣物，與棉、毛及黏膠纖維混紡，可使混紡織物具有良好的耐磨性及強度，用於製造傳送帶、漁網、纜繩、篷帆等。

貿易局表示，本案調查期間，印度自台灣進口涉案產品數量持續減少，若印方不再課徵反傾銷稅，相關產品可利用此機會重新拓展印度市場。

根據印度海關統計，印度2016年自台灣進口聚胺絲產品共2萬8097美元，占印度此產品進口市占率7.18%，名列第5，同年主要進口來源為中國大陸、越南、南韓。1070111

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