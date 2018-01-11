金融業創新難 張兆順：社會容錯度太低

兆豐金控董事長張兆順今天出席「第一屆兆豐銀行盃電競大賽」發布記者會，提到金融創新不禁大吐苦水，他表示，社會對金融業的容錯度太低，金融業要創新實屬不易。中央社記者韓婷婷攝 107年1月11日

（中央社記者韓婷婷台北11日電）政府積極主導金融創新，催生全球首部金融監理沙盒法律，不過兆豐金控董事長張兆順表示，社會對金融業的容錯度太低，金融業要創新實屬不易。



張兆順今天出席「第一屆兆豐銀行盃電競大賽」發布記者會，提到金融創新不禁吐苦水，他說，創新只要有一半能夠成功，就已經相當了不起，但只要一個案例失敗，往往被群起攻之，好聽的話是「吹哨者」，不然就是黑函滿天飛。



張兆順認為，要鼓勵金融業創新，最重要的是要有足夠的容錯空間，但社會往往「事後諸葛」，用放大鏡檢視金融業，慶富案就是最好的例子。



張兆順說，兆豐金2016年遭到美國紐約州金融服務署(DFS)重罰1.8億美元，對於法令遵循就相當重視，1月董事會也即將通過將法遵及法務分離為各自獨立的部門，在過程中去年還繳出全年稅後純益新台幣266.15億元、年增近2成的成績單，外部顧問還笑說：「能一邊開車、一邊換輪子，真不簡單。」



張兆順表示，目前金控內金融犯罪暨洗錢防制處人員建置達140人，今年還會持續增加，未來針對法遵還會持續改革，並聘請國外專業人士進駐，他說，海外的專業法遵人員眾家國際級銀行爭搶，有錢還不一定請得到，例如兆豐銀駐紐約的法遵主管，年薪比金控董事長還高出一倍，凸顯出人才真的需要高薪才留得住。1070111