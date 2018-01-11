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蒲亭下令 禁止進口中國火車車廂

發稿時間：2018/01/11 20:12

最新更新：2018/01/11 20:12

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（中央社台北11日電）儘管當前俄中關係密切，俄羅斯總統蒲亭為保護本國廠商，仍下令禁止俄羅斯進口中國火車車廂。加上俄方先前以安全為由停用採中國零件的火車車廂，形同這塊市場向中國企業關上大門。

自由亞洲電台引述俄羅斯「辯論與事實」週刊報導，蒲亭當地時間10日參觀一家火車車廂製造廠時，高度讚揚俄羅斯火車車廂廠的發展，還說俄羅斯政府將撥款30億盧布（新台幣約15.6億元）購買這家工廠的產品。

蒲亭並指出，他已向俄羅斯聯邦交通運輸部下令，禁止從中國進口火車車廂，以保護本國廠商。

在此之前，俄羅斯監管部門已於2017年5月下令，停止採用所有使用從中國進口製造零件的火車車廂。這項命令是為避免發生更多火車事故。

俄羅斯聯邦交通運輸監督局表示，研究俄羅斯近年發生多起火車事故後發現，相關事故罪魁禍首是一個用來固定兩對火車車輪的側框架。這款側框架是由中國南方匯通股份有限公司生產，並出口到俄羅斯。

固定車輪側框架的鑄件之所以斷裂，是因廠商在生產過程中未按必須的生產程序和要求完成澆注。側框架鑄件斷裂，會導致高速行駛中的列車發生嚴重事故。

報導說，在俄羅斯監管部門下令停止採用含中國零件的火車車廂後，蒲亭又下令禁止進口中國製造的地鐵和火車車廂，形同俄羅斯火車車廂市場向中國企業關上大門。1070111

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