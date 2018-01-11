傳欲減緩或停買美債 陸駁斥為假消息

（中央社北京11日綜合外電報導）針對媒體報導，中國大陸可能減緩或暫停增持美國公債，中國國家外匯管理局今天予以否認，並警告可能是假消息。當局還表示，為保護外匯儲備資產價值，一直致力多元化和分散化。



彭博昨天報導，負責檢討中國龐大外匯儲備資產的官員認為，美國公債的投資吸引力降低，且中國與美國之間的貿易緊張升溫，因而建議減緩或暫停購買美債。



路透社報導，這項消息引發投資人緊張，擔心中國持有的大量美國公債部位將出現劇烈變化，進而引發全球債券和股票市場拋售潮。美國公債殖利率應聲衝上10個月來新高水準，美元則走貶。



中國國家外匯管理局發言人今天在官方網站表示：「該消息有可能引用了錯誤的信息來源，也有可能是一條假消息。」截至目前彭博尚未對此聲明發表評論。



中國國家外匯管理局發言人還指出，「中國外匯儲備始終按照多元化、分散化原則進行投資管理，保障外匯資產總體安全和保值增值。與其他投資一樣，外匯儲備對美國國債的投資是市場行為，根據市場狀況和投資需要進行專業化管理。」



「無論是對外匯儲備自身還是對所參與的市場而言，中國外匯儲備經營管理部門都是負責任的投資者，相關投資活動促進了國際金融市場的穩定和中國外匯儲備的保值增值。」（譯者：中央社張正芊）1070111