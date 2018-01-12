大立光財報亮眼 股價強彈站上4000元

（中央社記者韓婷婷台北12日電）大立光執行長林恩平定調全塑膠鏡頭還是市場趨勢主流，破除市場疑慮，儘管第1季進入淡季，但去年毛利率創歷史新高，大立光今天跌深反彈，盤中最高來到4050元，漲320元。



大立光去年財報超亮眼，優於法人預期，激勵今天股價以新台幣3920元大漲190元開出，開盤後股價強勢勁揚，最高來到4050元，大漲320元，盤中站上4000元關卡。



大立光昨天舉行線上法說會，去年第4季繳出毛利率、稅後淨利、每股稅後盈餘（EPS）三項新高成績單，毛利率一舉衝上71.68%，帶動第4季單季稅後盈餘、EPS分別高達新台幣86.08億元、64.18元，合計2017全年獲利高達259.76億元、年增14%重返成長軌道，全年EPS為193.66元也再度刷新台股紀錄。



林恩平昨天法說會一開始就以「全塑膠鏡頭還是市場趨勢主流」回應法人問題，為今年光學鏡頭定調，原因是玻璃的效能沒有比較好。



大立光從去年12月開始進入產業淡季，營收呈現負成長，進入第1季傳統淡季，林恩平指出，目前1月看來比去年12月差，2月有農曆春節的因素會比1月再差，至於前2個月加總會不會低於去年同期，林恩平表示，雖然現階段無法評估第1季營收走勢、更無法評估首季毛利率，但無法排除第1季營收將會出現比去年同期減少的可能性。1070112