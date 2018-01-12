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大立光攻漲停 台股重回5日線

發稿時間：2018/01/12 11:04

最新更新：2018/01/12 11:04

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）美股大漲帶動蘋概股全面反攻，加上股王大立光獲利優於市場預期，盤中展開強勢跌深反彈攻上漲停價4100元，激勵台股開高走高，收復5日線約10870點。

截至10時30分，加權股價指數上漲73.95點、為10884.01點、成交值新台幣632.61億元，大立光去年每股賺進193元，超乎市場預期，股價一脫去年11月下旬以來跌勢，盤中一度亮燈漲停，漲停價4100元，站上4000元大關，並帶動鴻海、台積電跟著上攻，拉抬指數空間。

分析師表示，台股自去年底至今年初拉出一波8連紅的漲勢，短線漲幅過大，雖出現回檔走勢但價量關係仍偏多方，加上指數回測10日線10823點後隨即出現推升買盤，多方依舊具有發球權。

法人指出，今天台股除了電子股回神之外，原先表現強勢的傳產、金融也未出現出貨跡象，包括水泥股、造紙股依舊有資金簇擁，金融股也在國泰金、富邦金穩步走揚下，成為多軍強勢後盾。

法人認為，新台幣匯率自今年以來維持強勢，加上國際股市表現不弱，外資可望持續回流台股，外資目前在台指期未平倉多單已穩在5萬口以上，選擇權雖然賣權大幅領先買權，但避險性質居多，加上內資趁財報空窗期進場動作積極，在法人未出現明顯賣超動作之前，台股還有機會再創新高。1070112

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