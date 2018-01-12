國發基金投資 新日光三合一訂Q3完成

國發基金通過參與投資新日光、昱晶與昇陽光電3家太陽能廠合併後的存續公司，新日光董事長洪傳獻（右）表示，合併案預計第3季完成，5年後營收將逾新台幣900億元。中央社記者鍾榮峰攝 107年1月12日

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）國發基金通過參與投資新日光、昱晶與昇陽光電3家太陽能廠合併後的存續公司，新日光董事長洪傳獻今天表示，合併案預計第3季完成，5年後營收將逾新台幣900億元。



新日光、昱晶與昇陽光電3家太陽能廠去年10月16日決定合併，新日光為存續公司，隨後再更名為聯合再生能源，由洪傳獻擔任聯合再生能源董事長，昱晶總經理潘文輝擔任聯合再生能源總經理。



行政院國家發展基金管理會今天通過參與投資新日光等3公司合併後的存續公司，投資比例不超過民間最大股東，並要求公司辦理公開募資，同時將取得董事席次。



洪傳獻與潘文輝今天下午召開記者會，針對合併案提出說明。



洪傳獻表示，隨著國發基金通過投資，3公司近期將召開董事會，通過合併案，隨後將召開股東臨時會，預計第3季中旬前完成合併。



他指出，合併後將改變商業模式，將會是贏的策略，除將進行太陽能電池優化，也將發展模組與系統，估計需要50多億元資金，國發基金與經濟部耀華玻璃管理委員會注資後不足的部分，將辦理現金增資籌措。



洪傳獻表示，合併後第1年營收將約500億元，5年後營收將達900億至1000億元規模；其中，將有一半營收來自系統收入貢獻，太陽能電池業績將約220億至250億元，模組營收也將達200多億元。1070112