百貨週年慶 單筆刷卡金額男性超前

（中央社記者蔡怡杼台北12日電）聯卡中心表示，不論景氣好壞、股票行情高低，百貨公司週年慶對國人刷卡消費具絕對的吸引力。有別於性別刻板印象，男性在週年慶期間平均單筆消費金額達新台幣3200元，高於女性。



聯合信用卡處理中心最新公布報告顯示，若將信用卡簽帳金額與景氣對策分數、批發、零售及餐飲中的百貨公司業營業額，以及集中市場股票交易總成交值3種經濟指數比較，發現百貨營業額自成一週期性循環，主要於週年慶期間顯著提升。



聯卡中心表示，就數據來看，不論景氣好壞、股票行情是高是低，百貨公司週年慶對國人刷卡消費具絕對的吸引力。



若就性別來看，男性104、105年度的平均單筆消費金額為2400元，低於同期間女性的2600元；但百貨週年慶期間，男單筆消費金額增速達33%，高於女性的19%，尤其，男性平均單筆消費增至3200元，略高於女性的3100元。



若就通路型態來看，實體百貨通路表現較佳，民眾平均單筆消費金額為4117.31元，虛擬百貨平均單筆消費金額為1823.84元；若進一步就年齡層來看，虛擬百貨主要吸引20歲至40歲族群，而實體百貨對40歲以上族群吸引力較高。



根據統計，百貨週年慶期間消費總金額排名最高1%的高額刷手，年收入200萬元以上族群的平均單筆消費金額約3.4萬元；至於年收入未達50萬元族群的平均單筆金額，也高達2.25萬元。1070112