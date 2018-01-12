去年前11月彩券盈餘265億 每人捐款1126元

（中央社記者邱柏勝台北12日電）財政部表示，去年前11個月公益彩券銷售額新台幣1138億元，年增2.5%，其中發行盈餘為265億元，分別提撥給國民年金、健保準備金及地方政府社會福利，相當於每位國人捐款1126元支持社福。



財政部統計處今天公布去年前11月公益彩券銷售統計。前11月公益彩券銷售額1138億元，年增2.5%，已達全年目標值的99%。財政部官員表示，去年12月公益彩券銷售統計尚未出爐，但已確定可以超標。



近6年公益彩券銷售額的最高峰是在2013年，當年銷售額達1381億元，創1999年底公益彩券發行以來的歷史新高紀錄。另外，2016年公益彩券銷售額年減14.2%，主因當年農曆年前高雄美濃發生強震，導致台南市維冠大樓倒塌，造成115人罹難，當時社會各界踴躍捐款，但也因此影響農曆春節的彩券買氣。



財政部官員表示，2017年公益彩券年度發行目標為1150億元，前11月實際銷售額1138億元，達成率98.9%， 較2016年同期的1110億元增加2.5%。而自1999年底公益彩券發行至去年11月底止，累計創造盈餘共約4114億元。



官員補充，去年截至11月底止，公益彩券發行盈餘為265億元，已分別提撥國民年金119億元、健保準備金13億元，及地方政府社會福利109億元，相當於每位國人捐款1126元支持社會福利活動。



而截至去年11月底，公益彩券經銷商人數共4萬6296人，其中男性占54.3%，女性占45.7%。按身分別觀察，身心障礙者占73.1%，原住民約占2成5，年齡分布則以40歲以上的中高齡者、合占8成為主，顯示公益彩券發行有助於照顧中高齡及弱勢族群就業。1070112