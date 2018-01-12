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關鍵字： 康龍劉世芳寒流勞基法
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台塑勞資協商年終獎金 工會：年底檢討公式

發稿時間：2018/01/12 19:08

最新更新：2018/01/12 19:08

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（中央社記者韋樞台北12日電）台塑企業總管理處今天南下向工會說明去年營運績效，在6個月年終獎金外，雙方未談及加碼紅包金額，預計下次會晤時再協商。工會代表透露，計算公式屆滿5年，今年底進行檢討。

台塑企業4大公司10日公布2017年全年營運績效，依照年終獎金計算公式，台塑企業員工確定可領到6個月年終獎金，但隨後再加碼多少紅包部分不屬於公式計算範圍，需要勞資進一步協商。

南亞塑膠仁武廠工會理事長吳祁忠告訴中央社記者，總管理處今天由總經理林善志率4大公司的副總經理、協理及財務人員10餘人與工會代表協商，雖然未觸及實際加碼紅包金額，但總管理處會將工會代表們的建議帶回台北向總裁王文淵報告，並擇期由工會代表北上與王文淵會晤時，希望在雙方「氣氛融洽」下再談出具體加碼紅包數字。

2017年初台塑公司暮年會時，王文淵一開場即宣布，年終獎金6個月，且加碼發出每人新台幣1.4萬元的紅包。

吳祁忠指出，工會將靜待總管理處通知再擇期北上，並聽取王文淵的想法。

吳祁忠說，目前年終獎金的計算公式已實施5年，預計今年底會依當年制定公式時的約定進行檢討，畢竟這5年企業經營的績效不一樣，公式內參酌的物價指數和其他企業的薪資福利等也都有所改變，這套公式也愈來愈重要，因此今年底會重新檢討一次。1070112

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