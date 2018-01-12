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韓國中餐協會新年餐會 高梁酒受矚目

發稿時間：2018/01/12 22:18

最新更新：2018/01/13 00:02

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（中央社記者姜遠珍首爾12日專電）韓國中餐烹飪協會新年餐會今天晚間在首爾希爾頓大酒店舉行，駐韓代表部行政組長梁兆林應邀出席，祈願經營中華餐廳的韓華廚師們在即將到來的戊戌金狗年發大財。

新年餐會在酒店中餐部「麗鄉」舉行，由韓國中餐烹飪協會（華廚會）會長畢鑑山主持，出席的包括華僑元老廚師張鴻基、首爾新羅酒店中餐部理事侯德竹、漢城華僑協會監事長李寶禮，台灣生產的高粱酒成為席間的話題。

餐會上，進口台北高梁酒的韓國商人姜德岩贊助酒精度53度的台北高梁酒為大家助興，希望出席餐會的廚師出身的餐廳老闆們能夠協助大力在南韓促銷。

姜德岩對中央社記者說，韓國的酒類市場以韓國燒酒和啤酒為主要消費品項，約占市場將近9成，韓國傳統穀酒約占7~8%、洋酒占1.8%，白酒、即高梁酒市場占有率還不到1%。

他說，由於韓國和中國大陸已締結自由貿易協定，酒類進口免關稅，相形之下，台灣酒進口韓國則得課徵177%的高關稅，海峽兩岸生產的白酒在韓國市場的較量，台灣白酒呈弱勢。

今晚擺上桌面的台北高梁酒，包裝新穎，3瓶可湊出一條金龍，盒上印有中正紀念堂和台北101大樓，尤其，在酒瓶背面以韓文印製的說明書上，明顯地印有一面中華民國青天白日滿地紅國旗，使它成為今晚與會中餐廚師們一直討論的對象。1070112

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