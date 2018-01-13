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中官方稱與北韓貿易減少 川普大讚好

發稿時間：2018/01/13 02:43

最新更新：2018/01/13 02:43

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（中央社記者鄭崇生華盛頓12日專電）美國總統川普今天大讚中國，「大幅減少」與北韓的貿易往來，展現支持以美國為首、領導全球對北韓「最大施壓」的努力。

讓川普以美國總統之尊、透過白宮發表正式聲明大讚中國，原因可能是來自大陸海關總署公布的最新數據。

中國海關統計指出，中國與北韓的雙邊貿易總額去年為50億6000萬美元，較2016年減少10.5%；不過，中國出口北韓仍達33億4000萬美元，年增8.3%，進口17億2000萬美元，年減33%，中國對北韓貿易順差達16億2000萬美元，還擴大了2.2倍。

按照中國官方數據，中國減少自北韓進口，但出口年增率仍達8.3%，然而，這樣的成績單，川普看了已經很開心。

白宮12日在官方聲明中指出，川普政府很高興中國大幅減少與北韓的貿易往來，這項舉動是支持美國領導、針對北韓政權「最大施壓」的全球努力，直到北韓終止違法的核試驗及彈道飛彈試射計畫、改變行為，並朝向半島非核化發展。

細看中國官方數據，中國與北韓的貿易往來去年減少，主因是中國進口自北韓的貿易金額驟減。

中國作為聯合國安理會成員，理應配合安理會決議執行制裁，不再進口來自北韓的煤礦、鐵礦石及海鮮產品，這也是中國進口北韓產品金額去年減少的主因。

不過，中國出口北韓的數據，不減反增，尤其是美國國務院日前更指出，有證據顯示，中國在海上、以船對船的方式仍繼續輸出石油給北韓。

安理會去年已對北韓祭出3波制裁，包括8月5日鎖定鋼鐵、煤炭和漁業，9月11日鎖定紡織業與限制石油供應，以及12月22日針對精煉石化產品。1070113

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