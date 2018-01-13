智慧水表抓漏水 用水大戶優先裝設

台灣自來水公司董事長郭俊銘接受中央社專訪表示，台灣在智慧水表的開發進度上，算是全世界前10名，加上台灣資通訊產業發達，具有優勢，已親自拜訪聯發科、研華科技等國內大廠，盼合作切入產業商機。中央社記者鄭傑文攝 107年1月13日