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台股萬點行情持續 投顧：三大面向到位

發稿時間：2018/01/13 11:19

最新更新：2018/01/13 11:19

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（中央社記者江明晏台北13日電）台股去年5月站上萬點大關一路上攻，紅包行情推升近期收盤價飆至10915點，創近28年來新高，投顧分析，除景氣面、資金面「日正當中」，投資人心理面也助攻，但下半年恐添變數。

台股去年5月23日正式站穩萬點，至今連續逾160個交易日站在萬點之上，更是有史以來首度在萬點封關，今年元旦起，台股在紅包行情助陣下，1月8日創下收盤價10915點的高點，創近28年來新高。

台股氣勢如虹，美股道瓊工業指數今天終場則上漲228.46點，收在25803.19點，改寫歷史新高。投顧分析除了基本面不差，景氣面、資金面到位，甚至心裡面也成為助攻一大力道。

觀察景氣面，根據國際貨幣基金（IMF）最新全球經濟展望報告，全球2018年經濟增速預測值上調0.1個百分點，至3.7%，高於去年預估值的3.6%，以經濟合作暨發展組織（OECD）編製的領先指標來看，主要成熟國家和新興國家領先指標多呈現上揚趨勢，顯示全球復甦趨勢未止步。

資深分析師林成蔭表示，全球景氣處於擴張期的「日正當中」，去年底IMF、OECD對今年經濟成長都上調，大環境沒有問題，台灣主計總處調上修今年GDP成長預估至2.29%，今年成長率雖不如去年，但還是正向成長，台股「獨善其身」機率不大，將「外熱內溫」，政府加緊內需的前瞻建設計畫將扮演關鍵角色，上半年景氣樂觀看待，因此台股仍走多。

台股會好，全球景氣扮演重要火車頭，先鋒投顧指出，去年全球景氣同步復甦，相較於成熟股市約2成的不錯漲幅，MSCI新興市場指數去年更以34.35%的亮眼表現傲視群雄，2018年受惠於全球經濟更加齊頭式的擴張，預計風險性資產走勢將獲得支撐，多數新興國家包括台股在內，可望持續步步高升。

第二，從資金面來看，國泰證期研究部指出，市場預期美元降稅與升息後持續弱勢，帶動亞幣與亞股大幅上揚，成為台股動能，而就目前美元的趨勢觀察，雖跌深反彈但趨勢仍弱，加上目前預期3月升息機率已接近9成，後續升息議題不易再次激勵美元走強，因此短線美元反彈後，資金仍有流向亞洲的機會。

林成蔭分析，資金面也是「日正當中」，美國聯準會2015年開始升息，去年10月開始縮表，利率其實處於相對低檔，但今年縮表金額將逐季加大，除了美國開始走進升息循環外，歐洲去年底起至今年9月縮減購債規模、日本央行透露也縮減訊息，台灣利率雖連6凍，但下半年市場猜測將升息，換言之，去年底到今年初是資金最寬鬆的高原期，因此台股在這時期歡喜迎接熱錢。

但資金面的寬鬆狀況將開始出現變化，由於美股已漲到第9年，資金從最寬鬆傾向中立。華冠投顧指出，近期新台幣升值，外資熱錢湧入，推升大盤指數盤中漲到10934點高點，不過，當新台幣止升回貶後，外資匯入將會告一段落，等到外資熱錢匯市賺飽後，行情隨時可能反轉而下，熱錢行情近尾聲，應存投資風險意識，「不要再看指數漲，就帶著鋼盔跳進去追逐股價」。

投資大戶的心理層面也反映在台股近期走勢，林成蔭指出，趁著去年底到今年初的資金寬鬆期，投資大戶「能拚盡量拚」，上半年都有機會，舉例來說，有些操盤人公司被設定10%報酬率，今年首季就會把7%、8％都做到位，等於「趕進度」，才會有「看回不回」的狀況發生，美股的情況也是如此。

不過，彭博調查，12位分析師及基金經理人預估中值顯示，台股加權指數預料在上半年來到今年高點11500點，到年底會回落至11000點，全球央行的緊縮趨勢是否因此引發外資流出以及iPhone年度新機表現將是台股今年最大變數。1070113

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