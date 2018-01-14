新台幣再見28元 學者：不無可能

新台幣匯率近期一度衝上4年半新高，有學者認為，若外貿續強，新台幣匯率再見28不無可能。（中央社檔案照片）
解讀後彭淮南時代新台幣匯率專題（中央社記者蔡怡杼台北14日電）新台幣匯率近期一度衝上4年半新高，匯市交易員認為新台幣第一季有望升破29元關卡，有學者認為，新台幣主要反映台灣經濟基本面，若外貿續強，新台幣匯率再見28不無可能。
新台幣匯率從去年以來一路走升，今年漲勢未見放緩，兌美元匯率突破29.5元，來到4年半新高。依彭博近期對匯市交易員的調查顯示，新台幣第一季有機會挑戰29.0元兌1美元，但第一季底新台幣將回落至29.5元。國際信用評等機構標準普爾則預估新台幣今年均價約在30元上下，與去年相差不大。
元大寶華綜合研究院院長梁國源表示，彭淮南任內20年實施的新台幣匯率動態穩定，主要沿襲自前央行總裁謝森中的新台幣名目有效匯率36個月移動平均線上下緣區間，讓新台幣匯率維持在相對穩定的位置。
元大寶華指出，2017年5月後，新台幣名目有效匯率指數向36個月移動平均線靠攏，意味著匯價受政策考量的影響力下降，而去年6月起，台灣貿易順差擴大，有助維繫新台幣匯率，預估今年美元兌新台幣匯率均價為29.98元，第一季的29.94元為全年各季最低。
梁國源指出，當央行讓新台幣匯率維持相對穩定時，企業從事跨國交易就不用負擔太大的匯率風險及避險成本，但產業不能把央行視為萬能的，不能苛求央行把新台幣匯率維持在一定的價位。
對於新台幣近期走勢，實踐大學講座教授沈中華以「跌破眼鏡」形容。他說，新台幣匯率是雙面刃，升值或貶值都一定會有人受惠或受害，而且也沒有道理說，新台幣匯率走強，對國內產業與經濟發展就一定會不好。
前中央銀行經濟研究處處長、台北大學經濟系副教授李勝彥表示，新台幣反應台灣經濟基本面，就是貿易收支，當貿易逆差時，新台幣就弱，反之亦然。
台灣2017年出口表現亮眼，全年出口達3173.9億美元，年增13.2%，創近7年最大增幅，李勝彥指出，「去年貿易部門表現強勁，新台幣不升值也困難」。
目前新台幣兌美元匯率來到29.6附近，而彭博預估新台幣匯率第1季有機會挑戰29元大關，暗示新台幣匯率將續強，對於新台幣匯率未來走勢，李勝彥建議可觀察外銷訂單。
李勝彥說，外銷訂單反應未來出口表現，是台灣外貿表現的先行指標，若外銷訂單續強，新台幣見到28元的價位不無可能。
同時，沈中華更認為新台幣匯率是產業轉型的關鍵。他表示，當新台幣升值時，代表台灣與海外交易時，可用較便宜的價格取得商品或服務，這時企業應該主動向外購買專利，或發動購併擴大海外布局；當新台幣匯率走低時，出口商則可擴大出口力道。
沈中華強調，影響匯率的因素很多，如朝鮮半島的風吹草動，牽動全球金融市場，而民間企業一定要面對新台幣匯率的升貶波動，央行不可能永遠站在第一線。
對於央行的新台幣匯率政策，外界過去總有「阻升不阻貶」、「動態穩定調節」等認知，李勝彥強調，當新台幣波動太大有失序之虞時，央行才會本於職責維持秩序，且央行維持新台幣動態穩定只具有短期效果，不會逆轉新台幣整體走升或走貶的趨勢。1070114
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