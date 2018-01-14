新台幣強升賺紅包錢 理財關鍵不可不知

新台幣兌美元匯率近期一度升破29.5元，改寫4年半新高。面對新台幣強升，民眾搶賺紅包錢，理財關鍵不可不知。（中央社檔案照片）
解讀後彭淮南時代新台幣匯率專題（中央社記者蔡怡杼台北14日電）新台幣兌美元匯率今年續升，一度升破29.5元，改寫4年半新高，不少民眾搶買美元保單或轉進美元存款，但「匯率沒有專家」，如何不讓匯損吃掉利差，真正錢進荷包，理財關鍵不可不知。
新台幣強升再見2字頭，民眾趁勢撿便宜布局外幣資產，推升外幣保單買氣，根據金融監督管理委員會統計，美元保單106年前10月新契約保費收入達119.31億美元，折合超過新台幣3500億元，創史上同期新高。
渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀表示，美國稅務改革的影響發酵，加上聯準會（FED）漸進升息、有序縮表以及主要國家央行貨幣政策寬鬆程度減低，但市場反應不大，預估美元第一季小幅走低，歐元、韓元以及新興市場貨幣看漲。
至於國人最愛買的日圓，傅敏儀認為，若是為了旅遊需求，民眾不用刻意選在哪個時點，一年四季什麼時候都可以換，因為日元沒有大漲的機會，匯價不會差太多。
面對新台幣強升，民眾如何搶賺紅包錢？前中央銀行經濟研究處處長、台北大學經濟系副教授李勝彥建議，民眾或企業可多消費海外商品或服務，如民眾過去一趟海外旅遊可能要新台幣3萬元，受惠新台幣升值，海外旅遊費用可能降低到2.5萬元。
實踐大學講座教授沈中華強調，「匯率沒有專家」，不建議炒作匯率，畢竟投資股票還可以看企業基本面、獲利能力，但北韓的一個飛彈，就可以讓匯率上上下下。
沈中華指出，理論上當一國經濟好，該國貨幣也會走強，台灣近期經濟表現支撐了新台幣升勢，除了台灣經濟表現外，國際美元以及區域政治的變化也是影響新台幣匯率的要素。
認同匯率具高度不確定性，元大寶華綜合經濟研究院院長梁國源表示，現在回過頭檢視2016年底當時市場對2017年新台幣匯率的預估值，會發現都錯得離譜，凸顯匯率預測具高度不確定性，不完全由基本面決定。
他表示，央行落實新台幣匯率的動態穩定，建議企業避險可採少量多次的作法，不要一次全押，同理在民眾一般生活中也可酌量布局外匯資產。
另外，有腦筋動得快的民眾，趁著新台幣走強，加上美元存款利率相對較高，選擇把部分新台幣轉為美元定存，來個匯率、利率雙邊賺。
李勝彥強調，匯率變化大，民眾持有外幣資產必須考量未來匯率反轉時可能出現的匯損問題，尤其，當新台幣匯率重貶時，鉅額匯損可能吃掉利差，民眾投資到最後恐白忙一場。1070114
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