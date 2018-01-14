新台幣強升 機械工具機業者盼別做白工

2017年新台幣雖然創下28年來最大升幅，但去年歐元兌美元升了13.75%、韓元升12.82%，馬幣、泰銖與英鎊，升幅也在9%以上，外匯交易員表示，「新台幣升幅只能算在平均值而已」。中央社製表 107年1月14日
解讀後彭淮南時代新台幣匯率專題（中央社記者鍾榮峰台北14日電）新台幣兌美元匯率強升，直接衝擊台灣機械和工具機廠商獲利。業者盼望政府在匯率上協助出口廠商，若新台幣匯率續突破30元以下，對機械業廠商而言，可說是「做白工」。
國際美元續弱，亞洲貨幣相對揚升，新台幣兌美元匯率近日一度升破29.5元關卡，12日新台幣以29.600元作收。
談到新台幣兌美元升值對機械產業的衝擊，台灣機械工業同業公會理事長柯拔希不吐不快。
他直言，新台幣升值直接衝擊台灣機械廠商獲利，去年新台幣兌美元升值幅度約8.1%，柯拔希指出，這也代表去年台灣機械廠商淨利約8%的比重，被匯率升值「吃掉了」。
整體觀察台灣機械產業外銷競爭態勢，柯拔希說，相較於日本和韓國廠商，台灣廠商正面臨匯率和關稅內外交迫的壓力。
首先在匯率部分，日圓升值幅度約3%，相較新台幣升值8%，台廠與日系廠商搶單，在幣值匯率上就先吃虧；台廠要先降低營業額約5%幅度，才有辦法與日系廠商競爭。
此外，從客戶端來看，台灣廠商因為新台幣升值，對於客戶的競爭力也受到影響而流失。
從貿易架構來看，柯拔希表示，產業界可以體諒台灣在國際環境上的現實，在自由貿易協定（FTA）架構上不若日本或韓國完備，因此台灣機械業者的產品也要面對關稅課徵的壓力。
他呼籲，若關稅或自由貿易協定談判緩不濟急，希望政府在新台幣匯率上可協助以出口為主的台灣機械產業，幫助廠商維持競爭力。
工具機業界人士指出，若新台幣兌美元匯率維持在32元到33元區間，台灣機械業廠商還可以存活；若新台幣匯率升值至30元以下，台灣機械業廠商可說是「做白工」。
不過，面對新台幣升值壓力，廠商各有因應之道。精密滾珠螺桿及線性傳動元件大廠上銀（2049）表示，新台幣升值，要觀察個別廠商持有不同幣別的部位狀況。上銀目前持有貨幣最大部位是人民幣，主要因應中國大陸市場需求，再者是歐元或美元，新台幣升值對上銀影響有限。
對於新台幣匯率是否影響價格調整，上銀表示，價格調整需要觀察產品在市場上的供需狀況、匯率及其他因素，上銀會視整體情況，不排除調整價格。
在新台幣升值壓力下，廠商因應匯率採取的操作策略，以避險和獲利了結（Profit taking）兩種方式為主。
從避險層面來看，半導體封測產業主管表示，企業外匯避險包括遠期外匯等人為操作避險、以及自然避險兩種方式。若企業一定比例屬於美元資產，同樣地一定比例負債也會以美元反映，藉此趨近自然避險的效果。
新台幣強升，企業不太可能即時大幅調整美元部位。封測業主管表示，大部分企業採取自然避險方式，例如發行海外可轉換公司債（ECB）或美元債券，並要求供應商以美元支付等方式。
觀察今年第一季匯率走勢，工具機產業人士評估，儘管新台幣兌美元匯率相對強升，不過新台幣兌人民幣並沒有像去年第一季強漲，歐元匯率也沒有太大的波動，對於工具機產業的影響，還是要觀察個別廠商持有貨幣部位的狀況。1070114
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