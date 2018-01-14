新台幣強升 機械工具機業者盼別做白工

2017年新台幣雖然創下28年來最大升幅，但去年歐元兌美元升了13.75%、韓元升12.82%，馬幣、泰銖與英鎊，升幅也在9%以上，外匯交易員表示，「新台幣升幅只能算在平均值而已」。中央社製表 107年1月14日