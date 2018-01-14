彭淮南任期倒數 誰是央行總裁接班人

央行總裁彭淮南（中）今年2月任期屆滿後將退休，接班人選備受矚目。（中央社檔案照片）
解讀後彭淮南時代新台幣匯率專題（中央社記者蔡怡杼台北14日電）央行總裁彭淮南2月任期屆滿後將退休，接班人選備受矚目，學者期許，新總裁應具有擁抱金融創新，穩定國內市場以及具備正確判斷能力，且基於穩定市場考量，人選應儘早公布。
彭淮南1998年2月25日臨危受命出任央行總裁至今20年，歷經3次政黨輪替、4位總統，是中華民國在位最久央行總裁，更拿下「14A」美名，對台灣經濟的影響力不言可喻，也立下後人難以超越的門檻。
隨著彭淮南任期屆滿進入倒數計時，外界紛紛點名可能接任的人選。總統蔡英文表示，期待下任央行總裁能抗壓、維持央行獨立性、有決心維持總體經濟穩定，並與政府部門及產業保持良好溝通。
前金融監督管理委員會副主委、台灣金融研究發展基金會常務董事張秀蓮表示，彭淮南卸任已經是很確定的事情，新任央行總裁是誰，應儘早公布，不能再拖了。
張秀蓮以美國為例指出，儘管聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）今年2月任期才屆滿，但美國總統川普早在去年11月就對外公布接替葉倫的新任聯準會主席是聯準會理事鮑爾（Jerome Powell）。
她說，「現在公布新任央行總裁都有點晚了」，畢竟央行總裁一言一行牽動著一國經濟、金融，甚至產業等面向，不僅新總裁需要時間擘畫未來決策方向，同時，市場也需要時間了解新總裁。
至於央行總裁應具備什麼條件，以利台灣面對詭譎多變的環境？張秀蓮說，每個人對於整體環境的觀察，世界趨勢發展感受不一，因此，對新任央行總裁各有想像，有的人認為需要有豐富金融歷練、或者具備一定政治經驗，擅於溝通協調。
遠東集團董事長徐旭東則認為接班人條件，必須要符合「跨界」、「國際化」兩個條件，因為，除了基本的貨幣金融理論外，經濟的複雜性和轉型會受到各種因素影響，不是單單貨幣供應問題，牽涉範圍大，不能只看單獨一個台灣，也不可能只單獨了解某個產業，要把全世界連起來。
元大寶華綜合經濟研究院院長梁國源表示，雖然央行總裁在管理上不可或缺要有政治能力，但政治力不應過分干預央行，央行總裁最重要的是要能做出正確的判斷。
他強調，客觀嚴謹的研究結果都有侷限性，央行總裁除應具備學術功力外，對市場情況也要有實務上的了解，才能做出正確的判斷。
政大金融系教授朱浩民歸納指出，央行總裁應具備「具銀行實務經驗」、「學者出身」、「具有行政資歷」等特點，且不能為了討好民選總統，就做出違背長期發展的經濟政策，因此獨立性相當重要。
實踐大學講座教授沈中華則認為，每次國際爆發金融危機，都會造成市場巨幅波動，如1997、1998年的亞洲金融風暴以及2007、2008年的金融海嘯，「穩定國內金融市場是央行總裁的重要職責」。
沈中華提醒，過去幾次市場動盪，背後主因莫過於過度消費，因此，央行總裁依循傳統貨幣銀行學的控制貨幣發行量措施，足可因應；但近幾年，金融科技的發展，例如比特幣等虛擬貨幣出現，掀起金融市場新波動，這是過去沒有過的經驗，未來的央行總裁，不可避免將面對前所未有的衝擊。
沈中華表示，有人把金融科技稱為第4次工業革命，後彭淮南時代的央行總裁必須把金融創新轉化成經濟成長的果實，並化解可能的危機，實現物價穩定。1070114
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