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紐約台灣商會會長交接 台商第二代接任

發稿時間：2018/01/14 13:04

最新更新：2018/01/14 14:37

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zoom in 紐約台灣商會13日晚舉行新卸任會長交接，台商第二代江明信（右）接任新會長，由駐紐約台北經文處長徐儷文（左2）及創會會長蔡仁泰（右2）監交。中央社記者黃兆平紐約攝　107年1月14日紐約台灣商會13日晚舉行新卸任會長交接，台商第二代江明信（右）接任新會長，由駐紐約台北經文處長徐儷文（左2）及創會會長蔡仁泰（右2）監交。中央社記者黃兆平紐約攝　107年1月14日

（中央社記者黃兆平紐約13日專電）紐約台灣商會今晚舉行新卸任會長交接與幹部就職晚宴，由台商第二代江明信接任新會長。駐紐約台北經濟文化辦事處處長徐儷文表示，對全美第一個台灣商會具有薪火傳承意義。

交接儀式在法拉盛喜來登大飯店舉行，在徐儷文監交下，江明信從前會長羅際潤手中接過印信。包括華裔聯邦眾議員孟昭文、紐約州參議員史塔維斯基（Toby Stavisky)、紐約市議員顧雅明、僑教中心主任黃正杰、台灣商會創會會長蔡仁泰及歷屆會長等近200人出席。

江明信父親江建一40多年前從台灣嘉義來美打拚，是紐約台灣商會創始會員之一，12歲隨父母移民美國的江明信則是台灣商會創會迄今第一位台商第2代接任會長。

江明信表示，台灣商會為引進新血已成立青商會，為台灣青年建立交流平台，未來將加大力道提攜年輕第二代台灣移民加入，讓全美第一個台灣商會更加蓬勃發展。另外他本身也是大紐約地區唯一華裔紅十字會理事，今後將結合商會力量，投入主流社會急難援助，讓美國社群看到台灣的聲音與熱忱。

徐儷文同時代表僑務委員會委員長吳新興頒發賀函給江明信，以及感謝函給卸任會長羅際潤。紐約台灣商會成立於1976年，帶動了北美和其他地區台灣商會陸續成立。1070114

紐約台灣商會13日舉行新卸任會長交接與幹部就職晚宴，台商第二代江明信（右7）接任新會長。中央社記者黃兆平紐約攝　107年1月14日紐約台灣商會13日舉行新卸任會長交接與幹部就職晚宴，台商第二代江明信（右7）接任新會長。中央社記者黃兆平紐約攝　107年1月14日
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