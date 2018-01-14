宏達電CES大放異彩 奪22項大獎

宏達電Vive團隊在CES 2018一舉拿下全球22項大獎，董事長王雪紅(右4)與Vive團隊及獎項合影。（宏達電提供）中央社記者張建中傳真 107年1月14日

（中央社記者張建中新竹14日電）2018美國消費電子展（CES）閉幕，宏達電今年在CES大放異彩，一舉拿下全球22項大獎。



虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）持續蓬勃發展，仍是今年CES各家科技大廠展出重點，除聯想與Google聯手推出搭載Daydream平台的VR一體機，宏達電也推出升級版Vive Pro。



宏達電的Vive Pro配備雙有機發光二極體（OLED）顯示螢幕，不僅解析度較Vive提高78%，並內建高階耳機與擴大器，方便調節頭帶尺寸的旋鈕，並減輕頭顯前部的重量，獲選為今年CES的最佳產品之一。



除推出Vive Pro外，宏達電並升級VR軟硬體產品線，包括無線VR方案Vive Wireless Adaptor與內嵌影音串流平台Vimeo，Viveport VR介面也重新打造。宏達電在今年CES大獲好評，一舉拿下全球22項大獎。



除VR市場外，宏達電也持續搶攻智慧手機市場，預計15日在台北、北京及香港三地同步舉行新品發布會，傳將推出U11 Eyes新機，主打前置雙鏡頭設計，定位中階市場。1070114