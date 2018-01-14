併雪佛龍南非公司遇對手 中國石化加碼

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡14日專電）中國石化原訂9億美元收購雪佛龍南非子公司案，半路殺出程咬金競標。中國石化近日承諾加碼，若南非政府審議通過中方併購，將對開普敦煉油廠再投資約5億美元。



去年3月中國石化（Sinopec）計畫以9億美元（約新台幣270億元）購買美國雪佛龍南非公司（Chevron South Africa）75%股份，包括日產10萬桶的開普敦煉油廠、850個加油站以及德班潤滑油混合廠等。



剩餘的25%股權則由黑人經濟振興案（Black Economic Empowerment，BEE）的股東和員工信託基金共同持有。



然而去年10月間英國瑞士合資的嘉能可斯特拉塔公司（Glencore Xstrata Plc）突然以9億7000萬美元價格參加競標，這項政府審理中的併購案出現變數。



南非新聞網站「財政24」（fin24）日前引述經濟發展部長巴特爾（Ebrahim Patel）媒體聲明表示，如果中國石化得標，政府就與中國石化達成協議。



新聞稿指出，此協議除投資開普敦煉油廠60億南非幣（約5億美元）外，並將黑人經濟振興案的股東和員工信託基金所共同持有的25%提高為29%、確保不會有員工因併購而失業，以及成立發展基金輔導民間小型企業。



巴特爾進一步表示，競爭法庭（Competition Tribunal）將依據競爭法做出最後裁決，國家不會干預，但會監督得標者必須依法行事，確保公共利益。



他指出，若由中國石化得標，則將是中國在南非單一最大收購案。



報導指出，競爭法庭預料將於6月以前作出最後裁定。1070114