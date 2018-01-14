勞部盯量販春節營業 業者這麼看勞基新制

（中央社記者陳政偉台北14日電）勞動部本週邀量販業者喝咖啡，了解春節人力運用，目前僅一家業者年前有24小時營運，將增加計時人員因應。勞基法新制3月上路，業者表示，去年已調適制度，無太大影響，將顧及員工權益。



勞動基準法修法通過後，勞動部將在本週邀集多家量販業者舉行座談會，認為有量販業者在過年前將會24小時營業，希望透過座談會提醒業者在排班上要遵守法令。



量販業者像是好市多、全聯、家樂福、大潤發、愛買都表示，有收到邀請。



統整量販超市業者，除家樂福在農曆年前有5天調整成24小時營業，大潤發、愛買則選擇年前部分天數延長營業時間，全聯針對在農曆年前與過年期間營業時間會調整營業時間，但不會採24小時。而美式量販好市多過往因應春節期間，僅部分延長營業前後時間，也不會通宵營業。



因應春節期間，家樂福今年約需要雇用近千名的計時人員，但家樂福強調，不會讓員工超時加班，控制員工上班時數。



大潤發也指出，像春節的重要檔期，原本就需要增僱約千餘人來因應。今年春節大檔期落在新制施行前，且去年就已針對人力配置有所準備，今年幾乎沒有受到影響。



面對即將在3月上路的勞基法修正新制，好市多副總經理王友玫接受中央社訪問時表示，當初進駐台灣已經都是一例一休，排班制度也非採變形工時，3月新制上路對好市多影響不大。



大潤發公關郭建志受訪也指出，新制仍需內部評估包含人事成本、正職人員排班制度，還有兼職計時人員的配合狀況等影響層面，與勞動部會面也會進一步提出賣場業者的情形。



愛買、家樂福、全聯都表示，近日會做內部討論，將待開會與勞動部提出說明與了解後，再作因應。



由於勞基法最新修正上路，包括輪班間隔縮減、加班工時提高等，都要經過工會或勞資會議同意，勞動部找業者來，是要讓業者了解工會與勞資會議規範，便於勞基法修正案順利上路。



今年3月再改制，是否會讓量販業者排班制度再調整人力配置，業者幾乎都表示，會遵照政府法規，確保勞工權益。



但有量販業從業人員指出，一例一休經過一年調適，雖然負擔較多人事成本，但克服排班制度問題，反而提升員工的福利。



據該人員透露，當初已經投入經費與成本進行制度調整，未來期望朝員工薪資與福利平衡的大方向走。



勞基法在105年的修正草案三讀通過後，當年度12月23日開始實施「一例一休」，而特休假沒有休完必須換成加班費、輪班制需間隔11小時也陸續上路。



為因應勞動市場趨勢，量販超市業者大多在政府新制前就施行週休2日，因此，經過幾個月調整，面對一例一休新制，業者當時幾乎都反映影響不大。



當時就有量販業者表示，雖然增加人事成本，但仍在可負擔範圍，也不會因此在價格方面轉嫁到消費者身上。1061114