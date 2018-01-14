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國發會：政治檔案條例 最快二月完成初稿

發稿時間：2018/01/14 18:37

最新更新：2018/01/14 18:37

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（中央社記者陳政偉台北14日電）國發會檔案局副局長陳海雄今天表示，政治檔案條例草案的立法時程，預定提報立法院第9屆第5會期審議，最快二月時完成草案初稿，經完成法規預告等程序後，提報行政院審查。

促進轉型正義條例在民國106年12月27日公布施行，為完整保存政治檔案及加速政治檔案的開放應用，行政院長賴清德指示國家發展委員會儘速完成研議政治檔案專法。

國發會主委陳美伶在1月10日邀集中研院、國史館、文化部、二二八事件紀念基金會、台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會等機關及民間團體開會。

陳海雄表示，會議中就政治檔案條例草案已進行意見交流，後續將會參考與會代表所提意見綜整納入法案內容。

陳海雄說，這次會議所提草案重點包括，第一，擴大政治檔案適用範圍，包含政府機關（構）、政黨、附隨組織及黨營機構等之政治檔案，政府機關（構）應於一定期限內完成清查工作。政黨、附隨組織及黨營機構依未來成立的促轉會審定結果，配合時程，移轉或移歸至國發會所屬檔案管理局列為國家檔案，以妥善保管與開放。

第二是，保密期限逾30年的機密檔案，除有法律依據，視為解除機密，簡化解密程序，以完整呈現政治檔案。

第三，政治檔案開放應用類型化，區分檔案當事人、非當事人及政府機關（構），並放寬政治檔案開放應用範圍，加速資訊的通透。

第四，加強辦理政治檔案的研究及教育工作；第五，建立開放政治檔案爭議事項處理機制，以維公信力。

陳海雄指出，至於部分與會者關切個人隱私保護議題，將聽取各方意見後綜整處理。1070114

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