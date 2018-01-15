近9成上班族慘遇慣老闆 7成7隱忍苦撐

（中央社記者蔡怡杼台北15日電）勞基法修法，勞動權益再受關注，最新調查顯示，近9成上班族自認慘遇慣老闆，有7成7選擇隱忍，平均苦撐1年半就閃人，以醫療業、不動產業與百貨販售業最常遭受不合理對待。



根據1111人力銀行最新調查，88%上班族自認遇過慣老闆，在職場上遭受過主管或老闆的不合理對待，最常遇到的不合理對待包括，指使做雜事、言語嘲諷或辱罵、超時加班不給加班費、精神壓力或被排擠，以及常態加班。



儘管近9成上班族自認遭遇慣老闆，凸顯慣老闆無處不在，但遭遇不合理對待時，高達77.4%上班族選擇吞下隱忍，但也有19.2%的上班族選擇捍衛工作尊嚴，會在當下反擊或拒絕。就產業來看，最常遭受不合理對待的產業以醫療業、不動產業與百貨販售業比例最高。



同時，調查也發現，上班族願為五斗米折腰的時間並不長，遭受不合理對待，有超過6成上班族會離職，還有3成4上班族想離職。而在遭受不合理對待的工作上，平均從業時間只有19.3個月，即大約1年半左右就會選擇離開。



另外，調查統計，上班族遇過慣老闆最瞎的一句話分別是景氣不好共體時艱、公司給你學習成長的機會、這個位置是責任制沒有加班費，以及公司不怕請不到人、公司會看表現來加薪。



1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，根據主計處106年11月公布的人力運用調查統計結果顯示，全國有271萬名全職勞工薪資低於新台幣3萬元，另外，實質薪資倒退17年，長期低落的薪資水準，已經成為上班族的痛。對於雇主或主管以「景氣不好共體時艱」、「公司給你學習成長的機會」、「這個位置是責任制沒有加班費」，上班族普遍難以接受這樣的說法。



想要打造勞雇雙方兩全其美的幸福企業，李大華建議雇主應該提出相當的薪水與福利，以人才而不是人力的方式來對待員工，考核員工不能只看工時、工作量；而是必須衡量員工為公司創造的價值，適當的給予獎勵，就能激起員工對公司的歸屬以及認同感。



同時，李大華也建議上班族，在就業或轉職之前，最好多方打聽，到職前除了關注企業的薪資、福利，別忘了考量老闆的行事風格與企業文化，才能在到職後如魚得水，和雇主相輔相成共創雙贏。



1111人力銀行「職場厚黑調查」問卷，調查期間自107年1月2日至12日，進行隨機抽樣調查，有效樣本數1072份，在95%信心水準下，正負誤差值2.99個百分點。1070115