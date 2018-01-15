國產化妝品搶攻國際 106年出口創新高

（中央社記者黃雅娟台北15日電）DIY加上醫美興起，化妝品國產品牌趁機卡位，經濟部公布化妝品產業106年出口總值達7.3億美元，創下歷史新高。



經濟部統計處表示，台灣早期化妝品產業雖以代工為主，近年由於DIY及醫學美容興起，國產品牌趁勢而起，工廠新增家數連兩年超過百家以上。



根據經濟部統計處公布資訊，106年化妝品產業出口總值，近4年每年超過6億美元，106年創下歷史新高，達7.3億美元，年增率達13%，主要出口市場為中國大陸及香港，占比高達56.7%，美國占10.9%居次，東協則占8.9%。



如以出口類別細分，保養品出口仍為大宗，出口值4.2億美元占57.2%。經濟部統計處分析，保養品成長快速，主要是生產面膜的業者依照進口國的法規要求製作，以及通過國際認證，加上產品高性價比和獨特材質，加上創新行銷模式，成功攻占國際市場。



進口部分，106年進口14億美元，年減0.6%，自日本進口4.1億美元為最大宗，占比為29.1%，第二名法國2.7億美元，占19.5%，美國則以1.7億美元居第3，占比11.9%，年減幅度超過25%。進口占比第4名的韓國則以1.3億元緊追美國，主要還是因韓劇帶動需求所致。



統計處表示，長久以來台灣化妝品仍然仰賴進口，不過近年因為出口成長幅度大幅增加，106年貿易逆差已縮減至7億美元以下。1070115