原料漲價加工絲調漲 紡織股活潑

（中央社記者韋樞台北15日電）聚酯原料上游乙二醇( EG)近期受到國外天候不良，運輸及港口受影響，不易出口到中國大陸，影響國際現貨價格上衝逾每公噸1020美元，加工絲業者跟著調漲，帶動紡織股高檔震盪。



北半球受到天候影響造成運輸港口封閉，美國EG無法出口到大陸和亞洲各國，讓市場供給減少，大陸EG庫存量降至46.5萬公噸，但下游聚酯業需求強勁，以因應農曆年前的出貨，加工絲價格跟著上抬。



EG上游的南亞董事長吳嘉昭10日表示，EG現貨價已達每公噸1020美元，且大陸華東的EG庫存下降，1月EG的售價可望維持高檔。



聚酯及加工絲業者力麗表示，加工絲最近已經上調每公噸新台幣1元，主要是天候不佳，運能受影響，國際EG價格衝到每公噸1000美元之上，PTA(對苯二甲酸)的價格每公噸也在730美元，價格已在高檔盤旋；估計EG缺料的問題可能在春節過後港口運輸較順暢而舒緩，PTA的供應相對平穩。



加工絲業者受惠這波原物料上漲而調漲下游產品，今年首季營收有望開出紅盤，較去年同期成長；紡織股今天走揚，盤中最高上漲0.86%。



力麗、集盛與宏益等股價上漲，宜進、聯發守平盤；力麗開高走高，盤中最高13.7元，上漲4.58%，成交量約4.2萬張；集盛開高走高，中最高13.1元，上漲2.34%，成交量1.9萬張；宏益走高，盤中最高23.35元，上漲3.32%，成交量1900張。1070115