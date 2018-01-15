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遠傳攻資安 拚3年營收倍增

發稿時間：2018/01/15 19:18

最新更新：2018/01/15 19:18

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（中央社記者江明晏台北15日電）遠傳電信旗下資安子公司「數聯資安」」2016下半年聯手推出全方位「DDoS防禦及攻擊模擬演練」服務，並在2017年啟動企業資安業務3年營收倍增計畫，目標2020年營收6億元。

根據資安業者SonicWall公布的2017年度資安威脅報告，勒索軟體攻擊次數由2014年的320萬次、2015年的380萬次，2016年爆炸性成長167倍，達6.38億次，近年來網路攻擊次數與流量成長幅度驚人。

自2017年11月起金管會一連舉辦三階段抽查，並以不同網路攻擊手法，測試企業遭受攻擊時是否有通報機制並能有效阻擋DDoS攻擊，遠傳宣布，在此三階段測試中，協助導入完整資安防禦解決方案的多家銀行及證券業客戶，100%通過金管會的攻擊測試。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，從互聯網到物聯網的迅速發展，網路攻擊(Cyber Attack)成為當前政府及企業所要面對的重要風險之一。政府積極推動包含制訂「資通安全管理法」在內等各項資安機制，並要求各機關每年辦理1次通報演練及2次電子郵件社交工程演練。

未來，遠傳也將積極於資安數據分析及產業應用上配合AI技術之導入，加強攻擊手法預測以優化資安防禦部署，全力搶進資安服務商機。1070115

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