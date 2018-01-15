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爆相互掣肘 票交所財金公司聯合聲明澄清

發稿時間：2018/01/15 19:25

最新更新：2018/01/15 19:25

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（中央社記者蔡怡杼台北15日電）財金公司表示，根據現行規定，票交所、財金公司均未直接與電子支付機構介接與合作，並無互相掣肘，以及導致電子支付混戰的情況。

「中國時報」報導，中央銀行兩大銀行互連平台台灣票據交換所以及財金資訊公司爆發「嫡庶子之爭」，迫使電子支付業者跳過央行兩平台，直接與銀行對接系統，未來儲值直接從銀行帳戶扣款，自成一國，此舉恐掀連鎖效應，更讓央行陷入監管危機。

財金資訊公司副總經理黃昱程接受中央社記者訪問表示，根據規定，票交所以及財金公司都直接與銀行等會員機構連線，均未直接與電子支付機構介接與合作，因此，無報載所謂的互相掣肘，以及導致電子支付混戰的情況。

黃昱程指出，電支機構雖無法直接與票交所、財金公司連線，但電支機構僅需與任1家往來銀行合作，即可透過財金公司間接連結跨行平台所有會員機構，財金公司以及票交所歡迎各界善用我國的金融服務基礎設施，以創新金融支付服務，嘉惠社會大眾。

黃昱程舉例說明，電子支付機構現行做法都是直接與銀行連接，這樣做法使得民眾在電支帳戶的儲值上，只能與電支機構有連線的銀行扣款儲值，即與電支合作的銀行有A、B、C三家，民眾只能選擇在這3個銀行的帳戶扣款儲值，無法在D、E、F等其他銀行扣款。

此外，票交所與財金公司今天還聯合發出聲明指出，票交所主要辦理票據交換、票信查詢服務及ACH媒體交換等業務，連接金融機構，採「定時淨額清算機制」，提供跨行結算服務。

至於財金公司主要辦理跨行通匯、金融卡、信用卡等即時性跨行交易訊息轉接與帳務結清算業務，連接金融機構，採「即時總額清算機制」，提供跨行結算服務。

聯合聲明稿強調，票交所及財金公司均為國內重要結算機構，肩負的任務、採用的清算機制、提供之服務項目及經營的業務範圍各有不同，雙方業務分工、相互合作，溝通、互動、聯繫順暢，並定期參與中央銀行「促進國內支付系統健全運作座談會」，緊密合作，共同戮力於建構金融基礎設施，提供社會大眾安全與便捷的金融服務。

根據金融監督管理委員會統計，目前國內已有6家專營電子支付機構及25家兼營電子支付機構，去年前11月，除街口外的5家專營電支機構交易金額共新台幣20.5億元，會員人數75萬人，若包括兼營的電子支付機構，去年前11月的電支交易金額共188.5億元，會員共182萬人。1070115

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