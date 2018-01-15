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期交所與白俄羅斯簽備忘錄 強化商品期貨

發稿時間：2018/01/15 19:27

最新更新：2018/01/15 19:27

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（中央社記者韋樞台北15日電）台灣期貨交易所與白俄羅斯商品交易所今天簽署「合作暨資訊交換備忘錄」，雙方將加強合作。期交所表示，白俄羅斯擅長木材等商品期貨，符合期交所發展「商品類期貨」長遠策略。

期交所總經理邱文昌透露，白俄羅斯商品交易所過去持續表達，希望能與期交所更深入的交流與合作，借鏡期交所發展衍生性商品市場的相關經驗，提供新興市場國家交易所規劃未來商品發展的參考；而期交所亦可了解東歐的現貨商品發展現況。

邱文昌表示，白俄羅斯商品交易所成立於2004年，為白俄羅斯唯一的商品交易所，也是東歐地區最大的現貨交易所之一，上市包括木材、農產品及金屬類商品，目前也計畫發展衍生性商品期貨巿場。

期交所向來的強項就是國內股價指數類商品、匯率類商品，以及國外的股價指數期貨，兩地今後合作，將可汲取彼此優勢，協助彼此市場更進一步發展，可望在全球化浪潮下共創商機。

期交所董事長劉連煜表示，期交所近兩年多推出不少新商品，去年訂定三足鼎立發展策略，包括既有的主力商品國內股價指數類商品、匯率類商品、國際板國外股價指數期貨，期交所今年再度延伸商品發展策略，將致力打造第四支腳「商品類期貨」。

劉連煜強調，期交所藉著這次合作，希望能藉此了解白俄羅斯現貨商品發展現況，進而評估與他們合作開發衍生性商品的潛力，亦符合期交所發展商品類期貨的策略。

白俄羅斯商品交易所董事長阿克迪．沙立克夫（Arkadiy Salikov）表示，東亞是一個重要的市場，且在全球經濟上舉足輕重，開發東亞市場需要強而有力的策略夥伴。台灣期貨交易所在期貨市場經營發展具有豐富經驗，與期交所策略合作可以使白俄羅斯交易所更能掌握東亞市場脈動，並在東亞地區立足。1070115

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