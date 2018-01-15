散戶大軍回來了 去年成交金額逾30兆

（中央社記者蔡怡杼台北15日電）台股穩守萬點之上，吸引不少散戶歸隊進場，根據金融監督管理委員會統計，去年底散戶在集中市場成交金額占比來到59.4%，衝上5年新高，且全年成交金額突破30兆元，為6年來首見。



根據金管會最新統計，去年底本國自然人在集中市場成交金額達30.63兆元，突破新台幣30兆元整數大關，僅次於2011年的33.87兆元，占集中市場成交比重亦攀升至59.4%，則僅次於2012年的62％，創5年新高，較105年底增加7.4個百分點。



同期間，土洋法人在集中市場的成交占比則連袂消退，本國法人占比從105年底的17.6%滑落到106年底的14.7%，寫下7年新低；至於外資在集中市場成交金額比重則跌破3成大關，106年底來到25.9%，改寫3年新低。



金管會表示，台股自去年5月攻上萬點後，散戶在集中市場的單月成交金額都超過2兆元，尤其，去年的8月、9月、11月、12月，這4個月單月成交金額更突破3兆元，另外，自去年8月起，散戶成交占比也穩守6成之上，顯見散戶大軍已逐漸撐起台股動能。



受惠國際股市連袂創新高以及外資持續匯入作多台股萬點行情，加上現股當沖降稅等措施推動下，台股自去年5月站上萬點，迄今已穩守萬點關卡之上約8個月的時間，尤其，台股今天開高震盪走高，終場收在10956.31點，上漲72.35點，再次改寫27年多以來新高紀錄。



而為了活絡股市，立法院三讀通過自去年4月28日起，實施現股當沖降稅措施，將證券交易稅稅率從千分之3調降至千分之1.5，根據金管會統計，當沖交易近9成都是散戶，法人是少數。



根據金管會統計，截至今年1月3日止，當沖降稅自去年4月28日實施後，台股日均量為新台幣1467.18億元，高於當沖降稅前平均的987.48億元，成長率為48.58%，顯見當沖降稅不僅帶動台股日均量增長，並吸引散戶進場交易。



另外，根據金融監督管理委員會以及央行統計，外資去年全年淨匯入86.82億美元，創近3年來單年新高，同時，去年底外資持有國內股票及債券按當日市值計算達3916億美元，占外匯存底比重為87％，較2016年底的2996億美元，約當外匯存底的69%明顯增長。1070115