/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 健康公宅夏威夷空中巴士寒流
>rss

稅改隱藏稅源 會計師：扣除額有加碼空間

發稿時間：2018/01/15 19:54

最新更新：2018/01/15 19:54

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者邱柏勝台北15日電）稅改17日將進行朝野協商，會計師指出，本次稅改財政部一併刪除財團法人股利所得免稅的條文，但這部分增加的「隱藏版」稅收卻未估入，他認為扣除額確實有加碼空間。

為縮小內外資股利所得稅率差距，增加國內投資誘因與吸引高階人才，財政部提出稅改方案，除將綜所稅最高稅率級距由45%調降至40%，取消兩稅合一設算扣抵制，股利所得改採抵減稅額合併計稅、與單一稅率分離課稅二擇一制。

此外，為回饋受薪階級，財政部也大幅提高三項扣除額，其中標準扣除額從新台幣9萬元調高為11萬元，薪資與身心障礙特別扣除額由12萬8000元調高至18萬元。相關法案已逕付二讀，17日將進行朝野協商，不過，傳出行政院有意合理「加碼」三大扣除額，希望在農曆年前給民眾減稅大紅包。

對此，安永（EY）會計師楊建華表示，財政部雖然堅持稅損底線，不過本次稅改中，財政部也刪除了財團法人股利所得免稅的優惠，但在估算稅損時，並未將這部分可能取回的稅收考量進來，換言之，稅改所造成的稅損可能沒有69億元這麼多，因此也給予三項扣除額增添一些調高的空間。

楊建華補充，本次稅改重點為縮小內外資股利所得稅率差距，因此「重災區」是在外資。他表示，雖然財政部將外資股利扣繳稅率從20%提高到21%，看似只有1個百分點，但同時也取消了未分配盈餘稅的抵繳權利，因此稅改前後，外資的稅率實際上最多會差到6個百分點；且即便稅改按行政院版本通過，內、外資稅負仍有落差，是否真可遏止假外資現象，有待觀察。1070115

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP