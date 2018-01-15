稅改隱藏稅源 會計師：扣除額有加碼空間

（中央社記者邱柏勝台北15日電）稅改17日將進行朝野協商，會計師指出，本次稅改財政部一併刪除財團法人股利所得免稅的條文，但這部分增加的「隱藏版」稅收卻未估入，他認為扣除額確實有加碼空間。



為縮小內外資股利所得稅率差距，增加國內投資誘因與吸引高階人才，財政部提出稅改方案，除將綜所稅最高稅率級距由45%調降至40%，取消兩稅合一設算扣抵制，股利所得改採抵減稅額合併計稅、與單一稅率分離課稅二擇一制。



此外，為回饋受薪階級，財政部也大幅提高三項扣除額，其中標準扣除額從新台幣9萬元調高為11萬元，薪資與身心障礙特別扣除額由12萬8000元調高至18萬元。相關法案已逕付二讀，17日將進行朝野協商，不過，傳出行政院有意合理「加碼」三大扣除額，希望在農曆年前給民眾減稅大紅包。



對此，安永（EY）會計師楊建華表示，財政部雖然堅持稅損底線，不過本次稅改中，財政部也刪除了財團法人股利所得免稅的優惠，但在估算稅損時，並未將這部分可能取回的稅收考量進來，換言之，稅改所造成的稅損可能沒有69億元這麼多，因此也給予三項扣除額增添一些調高的空間。



楊建華補充，本次稅改重點為縮小內外資股利所得稅率差距，因此「重災區」是在外資。他表示，雖然財政部將外資股利扣繳稅率從20%提高到21%，看似只有1個百分點，但同時也取消了未分配盈餘稅的抵繳權利，因此稅改前後，外資的稅率實際上最多會差到6個百分點；且即便稅改按行政院版本通過，內、外資稅負仍有落差，是否真可遏止假外資現象，有待觀察。1070115